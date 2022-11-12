正論：數據全部造假　墮屏絕對人禍

千呼萬喚之下，MIRROR紅館演唱會墮屏事故在事發逾3個月後終於公布調查結果，警方亦即時採取行動，拘捕演唱會總承辦商及次承辦商共5名高級職員。事件愈揭愈臭，承辦商向康文署申報的裝置重量全部「報細數」，最離譜一項甚至與實際重量相差逾7倍，疑藉造假換取審批過關。顯而易見，墮屏絕對是人禍，背後絕對是急功近利的心魔作祟。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄與勞工及福利局局長孫玉菡昨日舉行記者會交代事件，直指紅館租用人違反租用條款規定，部分數據不實，相關裝置欠缺安全。警方亦於早上採取行動，5名人士涉嫌「欺詐」及或「容許物件由高處墮下」被捕。

調查顯示，有關人員申報的裝置重量，與實際重量相差非常大，例如涉事屏幕重達9,852磅，申報則只有3,600磅，相差2.7倍；而另一燈光支架重量5,141磅，申報1,080磅，相差近4.8倍；至於8組喇叭重12,240磅，藝能卻申報1,600磅，相差逾7倍，令人嘩然。

警方指出，有關文件在演唱會開場前數日才向康文署提交，如按實際重量申報，康文署會要求公司重新估算天花重量分布及支架設計，可能無法趕及首場演唱會如期進行，亦會增加成本，懷疑並非「手民之誤」，亦非量度單位出錯，而是故意誤導康文署以盡快取得演出許可，可謂一語中的。

實際上，涉事屏幕當日早上在升降方面已出現問題，但竟無人維修及補救。可以毫不誇張地說，這不僅涉嫌欺詐，直情是草菅人命。以每項裝置都嚴重超重觀之，即使不是屏幕墮下，亦可能會有第二樣裝置墮下。

孫玉菡更揭發，舞蹈員屬於僱員，僱主沒有買保險，沒有報工傷，將循兩條條例跟進，對象包括僱用舞蹈員的公司及承辦商。

MIRROR近年紅透半邊天，但今次事件揭穿了金玉其外、敗絮其中的不堪實情。整個演唱會亂象叢生，各項裝置皆不合規不合法，背後原因肯定是為了趕開騷，人人抱着心存僥倖的心理。令人深思的是，過去的演唱會無事發生，究竟是跟足程序之故，還是幸運使然？今次究竟是個別事件，還是業界一直存在急就章的問題？

最令人質疑的是，港府調查多時始確定舞蹈員屬於僱員，卻連由哪一間公司聘請也無法搞清楚，這不是超乎常理嗎？很明顯，整個娛樂業界都視舞蹈員為呼之則來、揮之則去的陪襯，連勞工保險也省掉，出事便猶如無主孤魂。皆因舞蹈員無法為主辦機構賺錢，安全問題不值一顧。阿Mo就是在一班急功近利、毫無道德、一味向錢看的人士操作下，淪為可憐的犧牲品。

姑勿論如何，總承辦商和次承辦商罔顧人命，刻意造假，絕對責無旁貸，但主辦機構大國文化和MakerVille是否完全沒有責任，不能不令人懷疑。倘趕開騷屬實，是誰不肯給予足夠時間籌備？是誰非要這麼趕不可？所謂花無百日紅，打鐵要趁熱，是否有人趁着MIRROR當紅便急不及待開騷搵錢，卻將最基本的籌備工夫都置之不理？