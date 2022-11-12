功夫茶：疫下經濟負增長　救市鬆綁仲死拖

本港復常之路漫漫，皆因政府鬆綁小修小補，好似話入境者既然已經通過檢疫關卡來到香港，其實傳播病毒風險已接近零，卻又要受到黃碼禁入某些場所嘅諸多限制，可笑嘅係上班上學又得喎，難怪有讀者去完南韓旅行，見到人家機場、市面全部正常，唔似回到香港，仍要又申報又撩鼻檢測頭都大，感覺呢個政府好鬼弱智喎！

本報一再警告政府，「動不失時，機不旋踵」，若然繼續畏首畏尾，擠牙膏式鬆綁，必冇運行！反觀競爭對手新加坡，疫情不見得比香港好，卻樣樣率先解禁；港府就一味賴外圍因素，唔通星洲就冇咩？特區政府再唔果斷行事，只能眼睜睜見到香港不斷走資、港人移民、外資撤港赴星，令本港疲不能興嘅經濟死多兩錢重！

究竟「Hong Kong is back」定係「Hong Kong is black」呢？睇吓香港經濟今年第3季按年收縮幅度擴大，就知係水上扒龍船，好醜有人見啦！分析指，由於外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對本港嘅出口造成沉重打擊。此外，主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求，儘管疫情大致穩定、勞工市場情況改善以及政府喺8月份發放消費券，為私人消費帶來支持。之不過，港府與國際市場脫軌嘅防疫入境限制，無助吸引旅客，更變相鼓勵市民赴海外旅遊消費，消費券效應淡化，令企業對年底嘅零售消費旺季未感樂觀。

呢！實質本地生產總值（GDP）繼上一季按年收縮1.3%後，喺第3季下跌4.5%；經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值按年下跌3.3%。考慮到今年首3季嘅實際數字，以及短期前景欠佳，今年全年實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時公布嘅負0.5%至0.5%，向下修訂至負3.2%。

至於整體貨物出口，喺第3季按年實質大跌15.6%。輸往內地嘅出口跌幅擴大，輸往美國和歐盟嘅出口轉為明顯下跌，而輸往大部分其他亞洲主要市場嘅出口增長減慢。與此同時，服務輸出轉為實質下跌3.8%。由於跨境金融及集資活動減弱，金融服務輸出明顯下跌。各位，樣樣跌跌不休，本港經濟元氣大傷，睇吓中環、油尖旺周街吉舖，就知乜叫做「一葉落而知天下秋」喇！本報一再提醒香港經濟要全面復常，說到底要盡快鬆綁，取消所有防疫限制，不容再拖。另一方面，眼見樓市二手劈價不絕，新盤銷情緩慢，港府又唔肯全面「撤辣」，一個已經過氣、不合時宜嘅政策都當寶，難道真係要等到樓市大冧先嚟補鑊？最怕經濟元氣大傷，迨至病入膏肓，屆時會生金蛋嘅肥鴨淪為風乾臘鴨，神仙翻生都難打救矣！