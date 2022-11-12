世界視線：俄羅斯伊朗合作　開拓印度洋通道

伊朗的無人機、導彈在烏克蘭戰場上大出風頭，使俄羅斯軍隊取得很久未有的主動。美國與北約批評伊朗，並以此對伊朗增加制裁。伊朗初時否認，其後承認，卻說無人機等運俄是在2月戰爭開始之前。英國天空新聞台取得錄影，指伊朗在8月把武器直接運往俄羅斯，並據其消息來源說，8月以來仍有多次交易。俄羅斯是以歐元現金加上在戰場上截獲的美國西方反坦克武器系統，與伊朗交易無人機和導彈。據稱，伊朗可將美國等的武器解剖研究，取其技術進行複製；此前已有先例，伊朗無人機的技術主要來源自截獲美國的設備。

俄羅斯與伊朗的合作不僅在於武器交易，而是在更大範圍進行互補的貿易與投資，西方媒體稱之為受制裁的同志夥伴之間的相互幫助。俄伊同為石油、天然氣生產大國，在國際市場上與沙特阿拉伯為首的OPEC一起壟斷油氣價格外，伊朗提供工業生產的零部件，以填補俄羅斯受西方禁運的空缺。俄羅斯更可給伊朗以至中東、北非的傳統市場供應糧食、肉類，包括轉運哈薩克斯坦、白羅斯等歐亞經濟組織的產物，伊朗也可作中轉。

此外，俄羅斯正資助伊朗國內鐵路的全面電氣化和提供達400億歐元的油氣投資項目。這幾天俄羅斯國家安全組織首腦訪問伊朗，商討廣泛的合作和加快已決議項目的落實。伊朗總統萊希公開說反對烏克蘭戰爭，要求早日停戰談判，卻與俄羅斯全面合作。顯然，俄伊合作已超越烏克蘭戰爭，正應西方媒體所言，受制裁的同志合作。西方制裁兩國早於烏克蘭戰爭，亦不會止於烏克蘭戰爭，俄伊合作便是與美國為首的西方制裁者對抗。

俄伊合作更大和影響深遠的項目，是與印度一起構建的國際南北貿易走廊，協議已有多年，真正加快建設的是在烏克蘭戰爭開展後，西方對俄羅斯與歐洲交通抑制禁運，俄採取開拓南下印度洋，西往東亞、東南亞的戰略，因而更迫切地提升走廊的連接，10月已開通聖彼得堡至印度西岸港口的多式聯運貿易通道。伊朗作為俄羅斯南下的樞紐，更可借中國一帶一路的中歐班列、中亞班列，形成東西南北的大通道。19世紀英國在伊朗、印度力抗俄羅斯南下，今天因西方制裁反成現實，對俄羅斯來說是歷史的大轉變，中東之局勢也就大不相同了。

研究所所長 陳文鴻