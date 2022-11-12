娛圈單打：A0女神飄仙氣　季軍通常有運行

《下流上車族》昨日大結局，飾演林敏驄、江美儀大女的郭柏妍一炮而紅，更因為從未拍過拖，被網民狂讚「好True好Pure」，獲封為「A0女神」。觀乎伊人演技自然，樣貌清純，擁碩士學歷，在劇中更「派福利」以三點式水着出現在丁子朗夢中，堪稱內外兼備。在無綫大鬧花旦荒之際，A0女神上位指日可待。

無巧不成話，郭柏妍乃2020年香港小姐季軍，而歷屆港姐季軍幾乎都在娛樂圈有好發展。隨便一數，已有梁小冰、蔡少芬、李綺虹、胡杏兒、朱千雪、劉佩玥這些「人辦」，其中最巴閉當數1997年季軍佘詩曼。阿佘兩封視后，不僅在香港受歡迎，在內地一樣撈得掂，傳聞身家億億聲，簡直就是港姐楷模、女人典範。反觀同屆的冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧志不在此，早已嫁人淡出娛樂圈。

當然，港姐季軍必紅這個都市傳說能否延續下去，還須看郭柏妍的造化。娛樂圈遍地靚仔靚女，要突圍而出，除了外表，更要有內涵；內涵不止演技，最重要是為人處世的態度，阿佘走紅便跟其吃得開的性格不無關係。觀乎郭柏妍對人有禮，甚至將劇中好表現全歸功於林敏驄、江美儀等前輩，直言是他們「袋錢落我袋」，如此識做，可謂成功了一半。

這些年，無綫小生花旦老齡化嚴重，隨着唐詩詠離巢，胡杏兒等又將發展重心移往內地，是時候讓年輕一代接棒。《下》劇發掘了郭柏妍、羅毓儀兩位青春靚女，而丁子朗在《美麗戰場》演賤男入型入格，在此劇演專一男又沒有違和，俱是可造之材也。