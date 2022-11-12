在聯合國氣候變化大會上，美國特使、前國務卿克里與委內瑞拉總統馬杜羅言笑甚歡。外媒揭露，美國政府仍正懸紅通緝馬杜羅。這樣的會面，似乎有違美國的法律和政治倫理。不過，美國政府要推翻馬杜羅政權是事實，但推翻不了也是事實。

早段時期，美國尋求石油供應以及尋求產油國家對俄羅斯石油抵制，都找上了委內瑞拉政府，不顧美國現時還只承認它扶持的另一位所謂委內瑞拉總統瓜伊多，也凍結了委內瑞拉的外匯儲備，而瓜伊多似乎已被美國棄之如敝屣了。國際上美國是出了名的雙重標準，而且是可以迅速背棄承諾，反面不認人，全無誠信。英國以往也是這樣，不過總多了一層文明的掩飾、包裝，而美國的西部牛仔作風，赤裸裸的橫蠻無理，毫無廉恥道德觀念，近年愈是霸權力弱，本性暴露更徹底。

政治學上稱這種舉動是Realpolitik（現實政治），一切以利害為主，以大國的反覆無常來說明現實政治的無情、複雜無理。現實政治是相對於學術上的各家各派政治理論，後者是以假設的規律來解釋政治行為，預測政治趨勢，表面上是以理論來統攝看似雜亂無章的國際政治，實際是借學術的所謂中立和科學來讓各國政府跟從這些理論主張，不作異議，有點像收納天下各家，一統於這些源自西方的理論。

不過，現實政治往往出現眾多與理論相悖的發展，學術的理論往往落後於現實，所以似乎是不停地要用新的理論來駕馭現實的發展。現實政治更能反映現實變化，因為它便是政治的現實，各種因果條理都在，不需刻意地製造理論來。這似乎是理論與實踐的永恒矛盾，但細心認識歷來的現實政治與學術的政治理論，當可發覺後者不是科學地解釋歸納現實政治的種種行為，反而是故意忽略現實政治的不少恒常表現。理論變成意識形態，代表一定的主張，主張背後是利益，個別國家的國際利益。這樣的理論，不過是大國用作教育、愚化其他國家的手段，構成理論霸權，屬帝國主義文化霸權的組成。

當美國霸權強盛，國際政治依其指揮，它的理論便似通行；可霸權衰落，無力主宰，現實政治代表的各種勢力抗衡便否定了理論，取代理論，後者與霸權一起再沒法塑造現實。

當今世界便是揚棄假理論、返回現實政治之時。