金錢不是萬能，沒錢萬萬不能，都說美國選舉是燒錢遊戲，一點也不誇張。今次中期選舉估計花費167億美元，遠高於2018年的71億美元，成為美國史上最昂貴的中期選舉。與此同時，政治獻金也刷新紀錄，利益團體估計花費約19億美元影響聯邦選舉，億萬富翁最少已捐出8.8億美元，僅金融大鱷索羅斯一人就貢獻了1.28億美元。

世上沒有無緣無故的愛，美國富豪和利益團體對政客慷慨解囊，當然不只是為了捐獻這麼簡單。政客就像待售商品一樣，金主才是選舉的主角，捐獻愈多，收穫愈大。美式民主徹底淪為金錢政治，國家機器被利益集團控制，選舉不過是代理人之爭而已。政客上台時為金主服務，施政取決於金主的利益需求，下台後為自己謀利，利用政治資本收取延後利益，背後不知藏着多少見不得光的交易。有美國非政府組織曾統計過，全美200家最熱衷於政治活動的公司，5年內花費58億美元影響美國政策的制訂，結果獲得數萬億美元經濟回報。

美國前總統卡特曾經慨嘆，如今要是弄不來兩、三億美元，根本選不了總統，無論是民主黨還是共和黨，都不可能給你提名。這種需要巨額資金支持的金錢政治對美國政治體系構成了「不可逆轉的損害」，因為這不是民主政治，而是屬於少數人的寡頭政治，對美國政治相關的基本道德倫理準繩的損害尤深。

所謂外行看熱鬧，內行看門道，卡特作為美國總統選舉的過來人，在這方面最有發言權，連他也對金錢政治深惡痛絕，可見美式民主何其荒謬。有些人總是將美式民主吹得神乎其神，其實金錢交易之下的選舉根本談不上公平公正，更談不上選賢與能，難怪特朗普這種貨色竟然可以入主白宮，而且意猶未盡還想翻閹。

城頭變幻大王旗，美國每次選舉都會帶來一些人事變動，唯一不變的就是金錢政治。不管是民主黨獲勝，還是共和黨得勢，都不會改變根深柢固的政治生態。政黨惡鬥、社會撕裂、種族歧視、貧富懸殊、槍械暴力、墮胎爭議，加上當前通脹居高不下、經濟瀕臨衰退，美國社會千瘡百孔、問題叢生，但哪些政客會認真想辦法解決？他們把所有心思都用在爭權奪利，根本沒有人關心經濟民生。拜登上台，忙於清算特朗普，特朗普若再度上台，就會反過來清算拜登。