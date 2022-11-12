白宮宣布，美國總統拜登於G20峰會期間，將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，這是自2020年初新冠疫情爆發後，中美領袖首度同台，也是拜登就任總統後首度與習近平面對面接觸。美媒指出，拜登會見習近平時，除了提出台灣問題，還將與對方討論公平貿易、中國與區域國家間關係等問題，希望雙方劃出各自的紅線，以解決各項衝突。拜登亦強調，不會在一些基本問題上妥協讓步。

顯而易見，今次是拜登主動求見習近平，皆因在民主黨於中期選舉失利、俄烏戰爭陷入膠着、美國經濟不景的大前提下，美國有求於中國的地方實在太多。惟拜登還是要裝模作樣扮強硬，揚言要對中國劃紅線，連中國與區域國家間的關係也要管，更欲利用台灣問題大做文章。這不是很可笑嗎？難道美國要劃紅線，中國就不會劃紅線嗎？尤其台灣問題是中國核心問題，不可能退讓，要是習拜會又是美國在擺強硬，肯定談不出甚麼。

事實上，美國為遏制中國崛起，無所不用其極，台灣問題、新疆問題、香港問題玩不出新花樣，又打起貿易戰、晶片戰、科技戰來，動輒制裁這個懲罰那個，但是有用嗎？要是美國老以為用種種壓制手段就能夠令中國屈服，那是嚴重誤判，中國明顯不吃這一套。明乎此，若美國這個老毛病不改，習拜會亦不可能有好結果。

二十大結束後，習近平馬不停蹄與東盟、沙特加強關係，先後會見越南領導人阮富仲，接着又見了巴基斯坦、坦桑尼亞領導人，連德國總理紹爾茲也接見，大有四方來朝之感。下月更可能出訪沙特阿拉伯，擺明就是建立新型大國外交、重構國際秩序。至於國內大搞內循環，更是為中美一旦脫鈎做好萬全準備。中國面對美國，誰怕誰？