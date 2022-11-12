近日，電視台有時事節目探討香港居住問題，節目中訪問了一個租戶，他們一家在觀塘區租住劏房，面積100多平方呎，月租6,100元。這個例子讓我想起好些前塵往事。

很多香港人懷英戀殖，將1997年之前英國人管治下的環境過度美化，其實此舉大可不必。殖民地有殖民地的問題，特區有特區的困境，有些情況更是今昔如一，從來沒有大幅度變好，也沒有明顯的變壞，其中居住面積狹窄、租金高昂的問題，就是40年來一直如是，嚴格來說，或許還可算是有點兒改善了。

40年前，我的家人曾在觀塘區租住一個小房間，面積比上述的劏房小，只有不足100呎，而且沒有獨立廚、廁，租金盛惠每月1,000元。據說還是經熟人介紹，業主又個性慷慨，才有如此「筍價」，否則價錢會更高。時至今日，一個100多呎的劏房月租超過6,000元，那麼100呎以內，跟我家人當年所租同級的房間，大概應是5,000元左右吧。這也就是說，房租在40年間跳升了4倍。

至於勞工薪酬漲升多少，是否追得上租金升幅呢？上世紀80年代，觀塘區有一家非常出名的製衣廠，我記得當年沒工作經驗者入職，起薪點每月1,200元。假如40年後，勞工薪酬也跟租金一般，只漲升4倍，那麼今天的同一工種，應該是月薪4,800元才對，但在現實中當然不止此數，目前一個洗碗工人，月薪也有一萬多元。由此可見，回歸後的香港，市民租住房屋的負擔並無加重，當年每份報紙的零售價是一元，今日是10元，升了9倍，加幅明顯比租金多。因此，若說政府在過去數十年，對改善低下階層的住房負擔「冇做過嘢」，這是有欠公允的評論。