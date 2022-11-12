國際足協前會長白禮達日前批評將世界盃主辦權交予卡塔爾是錯誤，指執委原屬意2018年俄羅斯主辦後，由美國接棒，透過兩個政治立場對立的大國先後舉辦這項盛事，帶出世界和平的象徵，惟法國前總統薩爾科齊介入，時任歐洲足協會長柏天尼投票時「轉軚」，令如意算盤未能打響。

白禮達形容「卡塔爾太小，世界盃太大」，說得美國好像有能力辦好世界盃，白老甚至在2015年，亦即主辦權已塵埃落定後5年，以卡塔爾申辦世盃有賄選嫌疑，或會遭取消資格，高呼應當機立斷直接改由美國主辦2022年世界盃，這等擦鞋可謂不帶眼睛。試問美國基建之落後，就連總統拜登也搖頭，認為必須「重建美好未來」，白老難道一點也不知道？

主辦世界盃得新建或翻新球場，撇開美國有沒有這等閒錢、閒情不說，單是要招呼全球各地數以百萬計的觀戰球迷，捷運系統便不能苟且，惟美國常受熱帶風暴吹襲，引發地鐵水浸，隧道變成澤國，交通大受影響的新聞不絕於耳，難道要球迷親往主辦國後留在酒店看直播？若說美國可以加快修葺以應付需要，偏偏「美國速度」出名落後，興建一條高鐵線路，由構思到落成也耗時近20年，根本不是21世紀的今天，大國應有的水平。

美國雖曾主辦1994年世界盃，亦將與墨西哥、加拿大合辦2026年決賽周，惟前者發生於2008年次按危機重創美國經濟前，後者很大機會演變成大哥盡領威風、兩小弟埋單感肉痛的格局。白禮達一味渲染薩爾科齊在與卡塔爾王儲見面後邀請柏天尼午膳，結果包括柏天尼在內的4名選委便票投卡塔爾，把飯局說得充滿不可告人的隱情，說不定柏天尼只是經歷了一趟醍醐灌頂，明白到老美不足取而已。