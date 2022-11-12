大灣區文物建築高峰論壇日前在港舉行，財政司司長表示，政府十分重視文物保育，將採取多管齊下方式保育珍貴的文物建築。

目前香港有132項法定古蹟，超過1,500項已評級的歷史建築及208處具有考古研究價值的地點，更有不少成功保育例子，其中大澳文物酒店更獲聯合國教科文組織頒發「亞太區文化遺產保護獎」優異項目獎，又如市建局轄下的中環街市、由政府及香港賽馬會合作活化的大館等。然而本港的歷史建築保育工作仍有改善空間。

為提升公眾對歷史建築的認知，當局應加強宣傳工作，透過政府宣傳推廣及策劃古蹟遊路線等，幫助一些可能未曾到訪過該歷史建築的市民，發掘古蹟的背後故事。政府於2008年推行活化計劃，至今只涵蓋22幢建築物，部分項目的人流量及公眾參與程度更遠低於預期，當局應檢討活化計劃的模式及成效，更有效進行保育工作。此外，部分活化計劃項目被質疑被過度商業化，凌駕了保育活化的真正意義。就如由前水警總區總部活化而成的1881 Heritage，山丘被剷平，老樹僅存18棵，建築群被埋於歷史洪流，取而代之的是各種高檔酒店及餐廳，令公眾難以認識古蹟本身的歷史價值。又如重建後的利東街面目全非，舊時代特色和人情味蕩然無存。

在現時評級制度下，除了法定古蹟，即使古蹟成為評級建築，法律上亦沒有規定不可拆卸，在商家考慮經濟利益下，建築被改裝成商業項目，使文物失去靈魂，凸顯保育政策「不保育」。在保育建築文物上，政府不能「踢一腳郁一下」，期望政府檢討現行保育政策，研究優化歷史建築的保育活化工作，保護本港獨特的文化資源，強化文化軟實力。