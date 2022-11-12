90年代港產片《審死官》和《九品芝麻官》，借古諷今之餘，笑中有淚，大受百姓捧場。無他，兩片譏諷官場黑暗、法官隻手遮天，讓百姓大吐烏氣。而兩片竟預見今天法庭的混帳，「用明朝劍斬清朝官」的逆天裁決！

日前，高等法院上訴庭駁回律政司上訴，維持法庭原本決定，即法庭批准黎智英從英國聘用御用大律師Tim Owen作辯護代表。套用《九品芝麻官》名句「用明朝劍斬清朝嘅官」，香港高等法院上訴庭的判決，換句話是「用英王御用大狀撼中國法律法制」，令香港法庭陷「審死官」爛局矣！漢奸黎智英自詡「為美國而戰」，何愁沒強大外國法律團隊撐腰？上訴庭的判決，令《港區國安法》「不管用」，再次證實京官所言「香港不設防」。

御用大狀日後可振振有詞指中國為香港立的國安法，沒有法定英文譯本為憑，違反公正審訊，要求控方提供法定的英文法律譯本，讓黎智英涉嫌勾結外國勢力破壞國家安全的案件，不知拖到何年何月，製造疑點利益歸於被告。

御用大狀日後可振振有詞對中文法律條文的任何釋意，作千變萬化的解說，甚至起用語言學家、翻譯專家、漢語專家咬文嚼字作證，把簡單化成複雜，把有罪變成無罪，捩橫折曲，製造疑點利益歸於被告。更何況，該案要審的正正是涉及「煽動性」刊物和言論範疇的破壞國家安全罪行。

上訴庭說：「考慮審訊牽涉『尤其艱澀、複雜』的法律議題，將影響本地法律發展。」不正正是讓外國勢力干預香港司法獨立的司馬昭之心嗎？律政司對上訴庭的判決必須上訴至終審法院，假若自忖無力扭轉司法「不設防」的困難局面，不如把此案移交中央政府審理，免得國安法被肆意扭曲變形走樣。