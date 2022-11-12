澳洲總理阿爾巴內塞啟程前往東南亞出席多場峰會，佢話此行有機會與中國領導人會面，首要事務係讓北京撤銷對澳洲嘅貿易制裁，同時澳洲會堅持自己嘅價值觀。澳洲最初不知好歹，跟隨美國瞎折騰，與美國一起拒用中國5G網絡設備，又話要徹查新冠疫情源頭，令兩國關係急轉直下，激嬲中國，肯定冇運行。

阿爾巴內塞急欲會見中國領導人，莫非想中方取消對澳洲總值約一千億港元嘅經濟制裁？被中國制裁後，澳洲被迫將重心移到其他市場，例如南韓、印度等。西方媒體一度認為澳洲「塞翁失馬，焉知非福」，澳洲嘅龍蝦、牛肉、葡萄酒等可轉銷他國，但事實證明係唔掂，否則阿爾巴內塞又點會咁急於與中國領導人會面吖！講到尾，天下熙熙，皆為利來，睇吓德國總理紹爾茨匆匆訪問北京唔夠一日，已同中國簽下採購空中巴士總價值約170億美元嘅合約，德國疫苗BNT亦終於登陸中國市場，令當天BioNTech股價一度大漲。不為利來，難道為感受故宮嘅帝王氣象？

看來，歐洲國家排住隊等訪華！中共二十大報告指出，中國堅持對外開放嘅基本國策，堅定奉行互利共贏嘅開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。西方諸國已經收到！中國和平崛起，目光始終遠大，面向全世界；開放，不僅讓外資走進來，也促進中企走出去，增強喺全球產業鏈供應鏈中嘅影響力！

事實上，世界再紛亂，也顛覆不了經濟規律嘅作用。明眼人都睇到，全球資源配置無法繞開中國14億人口嘅超大規模市場，跨國企業和跨國資本一樣無法承受丟掉中國市場嘅後果。要撇除對華過度依賴，講就易，澳洲就係一個最佳例子。