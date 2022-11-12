最近本港出現多宗大樹倒塌事故，更有人被塌樹砸中而死亡，樹木管理問題響起警鐘。當中發現本港很多樹木已經由枯樹變成危樹，政府部門卻互相推卸責任，承辦商辦事不力，無故拖延砍伐危險的樹木，未能及時移走隨時會倒塌的樹木，直接或間接造成樹木炸彈，一旦遇上強風暴雨，危樹便會容易倒塌，而造成人命財產傷亡。

發展局的樹木辦負責香港的樹木管理工作，成員包括土力工程師、康樂事務經理、林務主任、農林督察，均具備樹藝資歷，負責制訂樹木管理策略，對樹木進行風險評估及管理，並適時實施緩減措施包括採取修剪、移除枯枝、防治病蟲害等措施或移除樹木。

為甚麼政府部門後知後覺？何文田巴富街於今年9月有鳳凰木倒塌壓毀4車，並擊傷校巴司機，樹木辦事後要求各部門覆檢位於道路旁邊的大型鳳凰木。其中康文署於事發後覆檢位於巴富街的其他共34棵樹，其中3棵樹的主幹基部內發現有腐朽情況，已於10月初移除樹木。同時，康文署亦委託承辦商為該處修剪另外22棵樹，期間康文署職員發現部分樹木被過分修剪，已即時提醒承辦商。

據了解，現時全港有逾一萬棵生長於路旁的鳳凰木，而截至10月底，各部門合共因健康及結構問題移除了60棵鳳凰木，當中康樂及文化事務署砍最多，共29棵；路政署砍去17棵，建築署則砍12棵，而房屋署、水務署分別移除一棵鳳凰木。樹木辦已提醒各部門應圍封待砍樹木，並張貼告示以提醒公眾注意安全。

為甚麼承辦商懶理隨時會倒塌的樹木？在今年10月下旬，林錦公路林村梧桐寨一名男村民，清理大樹期間被枯枝砸中頭部，最終不治。有關樹木位處官地，屬地政總署管轄。署方8月19日曾接獲1823相關求助，並指示承辦商作出調查，惟該署直至事發後才接獲承辦商提交的調查報告。調查報告指稱承辦商已於8月29日視察該樹，評定該樹為高風險並建議移除該樹，根據該署指引，承辦商當時應即時處理，並須在視察後3日向署方提交報告。承辦商的延誤是「不可接受」，必須追究其責任。

在本月初，西灣河太康街對開，一棵約15米高的大樹疑不敵強風吹襲突然塌下，整棵樹幹壓向住宅大廈外牆及一截石屎簷篷，幸無人受傷，亦無造成財物損毀。近日，在何文田邨一棵接近3層樓高的大樹傾側，壓着旁邊的燈柱，隨時倒塌，樹下雖有圍封，但該樹木被圍封逾半個月仍沒有被清理，隨時砸中路人。

以人為本，生命至上，發展局的樹木辦必須做好領軍和協調政府各部門的角色，盡快展開覆檢全港的樹木，採取一切合理可行的措施，盡快排除倒塌樹木的風險，以保障市民的生命財產，並追究失職的承辦商的責任。