正論：旅業寒冬無盡頭　經濟下行愁更愁

環球局勢緊張，通脹高企，經濟前景不明，各國無不加緊社會復常步伐，重啟旅遊業吸客，積穀防饑。僅以亞洲區來說，幾乎所有主要國家和城市都已取消大部分入境限制，不用隔離，不用檢測。偏偏只有香港，一個以國際大都會自居的城市，繼續墨守成規，落後大勢，結果當然是極盡趕客，坐以待斃。

說香港經濟沒有起色絕非虛言，最新公布的本地生產總值（GDP），繼上一季按年收縮1.3%後，第3季繼續下跌4.5%。今年首3季實質GDP按年下跌3.3%，港府將今年全年實質本地生產總值增長預測，向下修訂至負3.2%。與此同時，本港通脹急升，9月綜合消費物價指數按年升4.4%，較8月的1.9%升幅顯著提高。即使港府早前發放消費券，但刺激經濟的效應已見遞減，第3季實質私人消費開支與一年前相比幾無變動，市面死氣沉沉。

眾所周知，本港經濟主要依賴3大支柱，包括金融業、地產業、旅遊業。奈何，今年港股波動極大，恒指插水，金融業大受拖累；樓價同樣跌跌不休，一些大型藍籌屋苑均見劈價促銷，整體樓市較去年跌了超過一成，預計明年累計跌幅達三成之巨，可見當中兩大支柱岌岌可危。旅遊業更不消說，受到3年新冠疫情打擊，早就一蹶不振，星晨、康泰兩間大型旅行社結業，反映業界寒冬的冰山一角。

儘管港府已將入境限制放寬至「0+3」，早前更宣布即將推出「團進團出」安排，團客在旅行團預先登記行程後，黃碼期間亦可進入指定旅遊景點，包括主題公園、博物館以及寺廟；以及可以到符合「特別防疫要求」的指定餐飲處所，在分隔區域用膳。問題是，別說何時真正落實「團進團出」仍是未知之數，就說「團進團出」依然限制重重，對外地旅客來說根本沒有吸引力。

須知道，疫後大多數地方，早已為重振旅遊業而撤銷入境限制，歐美不用說，新加坡、日本、南韓、馬來西亞、越南等亞洲國家，旅客入境不用做檢測，出行不受限制，部分地方更取消了口罩令，未接種疫苗亦可入境。反觀香港，口罩固然戴到地老天荒，入境旅客更必須打齊針，而且在黃碼期間不能進入指定處所，之後更要進行多輪核酸檢測和快測。有比較便有傷害，當其他地方早已「自由行」，香港還是小肚雞腸擠牙膏式「減辣」，競爭力和吸引力何在？難怪旅遊業界打定輸數，揚言就算「團進團出」落實，亦沒有太多旅行團訪港，要求盡快放寬至「0+0」和減少核酸檢測次數。

可惜言者諄諄，聽者藐藐。港府明知經濟死翹翹依然堅持沒有放寬空間，一味以「睇數據」搪塞。其實，明眼人都知，港府不敢撤銷防疫限制，是擔心防疫政策與內地愈走愈遠，會引起中央不滿。香港就是在一群畏首畏尾、瞻前顧後、自我審查的官員蹉跎下，經濟優勢蕩然無存。在環球經濟風高浪急、經濟下行深不見底的大環境下，香港能否安然過渡，實在令人無法樂觀！