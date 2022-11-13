世界視線：民主黨中期選敗　美政治形勢更壞

11月8日美國中期大選競爭激烈，今次選舉投票率比2018年更高，反映社會撕裂，而其實過往高投票率通常對民主黨更有利，因為其基層網絡好，發動更有效，當然這也靠民主黨要找出有力的政治議題才可成功。

過去，美國歷史上的中期選舉，主流都是執政黨受挫敗。其實，共和黨一直揚言今次是一個可以全面擊敗民主黨控制兩院的「紅浪潮」，因為共和黨聲討民主黨政府的經濟大敗績，選前一個可選多項的民調公布，77%選民關心40年來未見過的高通脹，62%關心槍械法，60%關心罪案及社會暴力，但當中民主黨選民擔心政治暴力，而共和黨關心社區（特別是非法移民）暴力。

另外美國廣播公司ABC的選前調查公布，最令選民關心的議題是：經濟佔28%，通脹22%，墮胎權利16%，槍械7%，氣候變遷5%。這裏可見高達一半選民憂心經濟及高通脹。

民主黨明顯是無法打經濟議題，結果以非常意識形態化的議題爭取支持。包括選前拜登公開呼籲今次選舉是挽救民主的危機，親民主黨的民間組織高舉爭取女性墮胎自決權利，是為了發動更多年輕女性選民的支持。最後民主黨攻擊共和黨若控制國會就會削減福利。

由於美國社會及傳媒界一直預期民主黨大敗，如今共和黨大有機會小比數重新控制眾議院，居然使親民主黨的勢力鬆一口氣，但若輸了就是輸了，拜登政府會無法逃避淪為跛腳鴨，而拜登本人也要面對共和黨彈劾的威脅。

今次中期選舉最舉世矚目的，是佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ronald DeSantis）以百分之六十的高票當選，使佛州這兩黨必爭的重鎮變成深紅的共和黨領地。德桑蒂斯的競選過程非常得體，相對不少特朗普的死忠政治人物，表現溫和理性，使他有機會在初選成為特朗普的強大競爭對手，近期特朗普本人也意識到這個被標籤為奉行「沒有特朗普的特朗普主義」（Trumpism without Trump）的政治對手，並對他作出人身攻擊。

今次共和黨於正常情況下會勝選，使美國政府的兩黨鬥爭更激烈，社會更撕裂。至於俄烏戰爭能否平息，其實不容樂觀，因為兩黨背後的金主，都是藉此大賺特賺的能源商、國際金融資本及軍工集團，它們的貪婪恐怕青天才是極限。故此如今美官方已經表明支持烏克蘭是兩黨共識！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻