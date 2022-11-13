功夫茶：毒品大案鑊鑊甘　掃極都有太不堪

香港呢個國際金融中心除了老鼠多，更不堪提嘅係毒品案件無日無之，應咗一句廣東俗話所講：一隻筷子食蓮藕，拮眼！香港儼然淪為「毒港」。毒品害人，影響一生！企硬！唔take嘢！之不過，宣傳如風，風吹過後有用咩？

手頭緊，製毒品！呢，警方港島總區特別職務隊根據線報調查，鎖定一名本地男子，涉嫌租用火炭一工廈單位作製毒工場及毒品倉庫。探員於10日展開行動，拘捕目標男子，並喺其租用單位內搜出13.5公斤、市值約2千萬元嘅懷疑霹靂可卡因、製毒原料及大批工具。涉事製毒工場相信有黑幫操控，不排除不法分子趁世界盃賽事及聖誕將至，製作多種毒品供應本地娛樂場所。

此外，警方毒品調查科根據線報及調查，喺10日及11日一連兩日於多區破獲多宗毒品案，以涉嫌販毒等拘捕6名20至59歲本地男子。涉案毒品包括44磚可卡因、183公斤大麻花及4.1公斤冰毒，總市值約8千萬元。案件涉及公屋及工廈單位，包括大圍新田圍邨內租用單位、大圍成運路曾租用嘅工廈單位，以及大埔大美督嘅寓所單位。警方喺大美督嘅住所單位內，檢獲記錄懷疑販毒嘅帳簿，以及大量販毒得益，包括10萬元現金及約值100萬元嘅金銀珠寶等。

各位，以上呢啲毒品案幾乎見怪不怪。若然加埋海關今年上半年，已經喺機場共偵破332宗毒品案，檢獲約共1.16噸、市值近6億元毒品，香港儼然淪為毒港，絕非吹水。嗱！為打擊非法活動及堵截三合會收入來源，警方O記於日前起進行反三合會行動，突擊搜查全港多個娛樂場所，搗破多個涉「黃賭毒」嘅非法場所，並拘捕合共51名男女，包括29男21女本地人以及一名持「行街紙」印度裔男子，即係假難民。

呢嗱！講到搜查娛樂場所，一定要搜查向來係罪惡溫床、藏污納垢嘅樓上吧，尤其無牌樓上吧更是烏煙瘴氣，背後多有黑幫操控，佢哋利用毒品「養雀仔」荼毒青少年。樓上吧之所以全城開花，無非出售毒品利潤可觀，早已成為黑幫嘅經濟來源。令人大惑不解嘅係，警方成日話「加強巡邏掃蕩」，無奈呢啲樓上吧卻是按下葫蘆浮起瓢，愈掃愈有，令無數青少年墮入陷阱。根據警方數據，今年首9個月共有361名21歲以下青少年因毒品罪行被捕；毒品調查科警司李蔚詩尋日指出，實際上今年平均每月有40名青年涉毒被捕，比2020年平均每月約20名顯著上升，反映情況令人憂慮。要治標治本，樓上吧一間都嫌多！要去除販毒這治安毒瘤，功夫茶不只一次指出，要打擊背後操控嘅真正黑手，除惡務盡，一日黑社會大毒梟逍遙法外，一日香港治安大崩壞！