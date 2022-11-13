在大灣區的概念下，特別是香港發展乏力，需助力於深圳、廣州，對香港的發展，內地開始有新的構思。以往是珠三角香港化，全國珠三角化，推行不易，也證實問題多多，與中國走自身發展道路不忘初心有所矛盾。香港經濟停滯不前，使內地對香港的迷信逐步失落。深圳的持續崛起，形成鮮明的對比，是繼續由香港牽引珠三角和大灣區的發展，抑或由深圳與廣州主導？

一個說法是在廣州、佛山同城化的示範下，與其深圳與汕尾合作，倒不如與香港同城化。一是可利用香港的金融中心國際關係；二是深港同城化便是二千萬人口，經濟規模勝於內地任何一個城市體，規模效益作用巨大。且香港已是一國兩制，可發揮兩制的不同制度的功效。香港與深圳只是一河之隔，連接容易，香港要推動北部都會區，把發展重心伸展至深港邊境，更有利進一步的同城化。不過，這樣同城化的提法，當前還是脫不掉經濟特區的思維，要借同城化，香港的因素，爭取中央政府提供的政策優惠。而且還是一線放開（與香港的邊境），二線管理（與內地的關係）。

中國當前開放的方向是朝自由貿易理想體制努力，由雙邊、多邊到區域化。在商品貿易方面，盡量與國際一體化，也推動各國參與國際一體化。但在服務貿易、國際上還有眾多障礙，中國也不過度開放。這樣的趨勢放在深港關係上應是關稅取消，商品自由進入。海關後撤，以至撤除，早晚會出現。設立二線可以方便管理，可是要隨着政策變化而改變，總嫌麻煩。倒不如把香港與深圳，以至內地建成自由貿易區，一下子全面商品貿易與關稅開放，使深港在商品貿易方面可即時同城化。至於服務貿易，一是同樣大步開放，特別是旅遊和個人（而非企業）投資；二是專業制度採兩地銜接，而非取消制度的差別；三是集中於金融管理，控制外匯交易與匯率，防範海外金融衝擊，以及金融泡沫和罪案的發生。

港府與深圳一直有商討合作，但過往進度緩慢，主要是未有全局觀念和發展目標的指引。現借疫情、國際動盪與香港衰退之因，應認真考慮深港同城化的機會。

首要的是用資訊科技改善管理方法，全面開放深港邊界的人員往來，先恢復深圳常住居民來港的自由。以此作為同城化第一步。