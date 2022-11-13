人類會不會打核戰爭，擁核國家會不會因為常規武器戰打着打着就忍不住互扔核彈頭，同歸於盡，甚至毀滅人類？如果沒有這場俄烏戰爭，如果沒有俄羅斯總統普京直言不諱「當俄羅斯遇到巨大危險時，俄國會考慮動用核武」，上述這個「古老」問題不會那麼尖銳的擺在人們面前。

一直以來，「主流意見」認為擁核國家的「核武平衡」、「共同毀滅」，足以阻嚇核戰爆發，核大國與核小國之間的這種阻嚇力幾乎是「平等」的，核彈頭不論多少，能夠毀滅對手就有阻嚇力。像朝鮮的核彈頭，不能和美國比，是雞腿與象腿之差，但是能阻嚇美國，更不要說核大國間的阻嚇了。然而，普京的表態令人驚悸，讓全世界感到，俄烏之戰有可能發生核戰，最可能遭到核打擊的是烏克蘭；戰事擴大後，俄羅斯和歐洲也會成為核戰場。

自從有了威力較小的戰術核武器後，就在核大戰和常規戰之間設置了一個「緩衝空間」，擁核國家要「核較量」，可首先在戰場上使用戰術核武器，不會一下子使用威力巨大的戰略核武器，攻擊人口稠密、國家政治、經濟、文化中心的大城市和基礎設施。使用了戰略核武器，那就是要亡這個國家和屠殺所有人，這不在打仗，是「滅種」。

這場俄烏戰爭是美國挑唆的，是美國謀劃拿烏克蘭當槍使的戰爭，美國還把歐洲拉下水。不過，即使烏克蘭乃至俄羅斯、歐洲都成了核戰場，一時半會兒美國也不會。因為俄羅斯、歐洲的核較量大概率在戰術核武層面。如果有一天，美國參與核戰，那就一定是美俄爆發了戰略核武器的核大戰！

中國政府從「兩彈一星」試驗成功到今天成為核大國，都是一貫反對核戰爭，反對核威脅、核訛詐；中國還一再重申，不首先使用核武器。面對這場俄烏戰爭以及俄美歐洲間的「核戰叫板」，中國仍然堅持一貫立場。中國對俄烏之戰一直勸和，也是基於阻止核戰爆發的考慮。