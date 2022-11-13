嘴巴說不要，身體很誠實。這些年美國政府企圖孤立中國，不斷叫囂「脫鈎」，但美國企業偏偏反其道而行，政客愈是阻止，商人愈往中國跑。剛在上海閉幕的第五屆中國國際進口博覽會，總共吸引145個國家和地區以及國際組織參展，超過280家企業屬於世界500強和行業龍頭。美國多年來一直是參展企業最多、參展面積最大的國家，可見商人不吃政客那一套，脫鈎云乎哉？

利之所在，天下趨之。中國是一個14億多人口的巨大市場，中等以上收入人群超過4億，每年進口商品和服務高達2.5萬億美元，還有很大上升空間，任何國家都無法相提並論，商人豈能不趨之若鶩。即使這幾年受到美國政治干擾，以及疫情影響，中國市場的吸引力依然不減。德國8家龍頭企業高管日前發表聯名文章指，儘管中國面臨挑戰，德國對華關係也面臨挑戰，但我們依然確信，中國基本的增長活力仍會保持，退出中國將切斷這些機會。因此，我們將繼續利用中國活力推動刺激和加強歐洲經濟，這最符合德國利益。

這正是德國總理紹爾茨排除政治阻力毅然訪華的主要原因，也是上海進博會吸引天下商家的魅力所在。美國違背歷史潮流，大搞去全球化，妄圖推動脫鈎，注定以失敗告終。最近國際金融市場風高浪急，匯市劇烈波動，就是去全球化惹的禍，美國本身也遭受反噬。

道理很簡單，世界各國為了減少匯率波動的影響，必定會逐漸放棄以美元結算貿易，而改以本幣結算，意味着美元霸權時代即將終結，這不正是美國自己種下的惡果嗎？目前美元一家獨強，看似很風光，其實只是虛火而已，一旦停止加息，美元強勢還能維持多久？

相對而言，中國整體形勢顯然樂觀得多，既沒有通脹問題，又能保持經濟增長，也不必靠加息拉抬匯率，可謂風景這邊獨好。只要進一步控制疫情，有序鬆綁，逐漸釋放經濟活力，必定會出現另一番景象。君不見，德國總理紹爾茨訪華滿載而歸，法國總統馬克龍也躍躍欲試，美國總統拜登終於按捺不住，主動要求在G20峰會期間與中國國家主席習近平會談。從叫囂脫鈎，到主動求見，老美方寸大亂，反映他們自相矛盾，既想遏制中國，又離不開中國，根本不知道自己想要甚麼、想做甚麼。