美國民主黨在中期選舉失利已是不爭的事實，失掉眾議院控制權之餘，參議院也是陷入膠着。民主共和兩黨暫時在參議院同得49席，餘下兩個州未有結果，其中內華達州仍在點票，喬治亞州則在下月6日舉行決選。不過，因為民主黨副總統賀錦麗，可以在參議院表決打成平手時投下關鍵一票，共和黨若未能全取兩席，民主黨仍可保住參議院控制權。

面對完全談不上驚喜的結果，難得拜登仍然發揮「阿Q精神」，沾沾自喜聲稱「紅色海嘯」沒有發生，只有「小漣漪」，又形容民主黨勝利才是民主的勝利，堪稱語無倫次，不知所云。事實是，民主黨失掉眾議院控制權，即使參議院最後得保，拜登施政阻力依然不小。

更何況，兩黨「勢均力敵」，誰也沒有辦法一面倒壓倒誰，意味美國社會撕裂愈趨嚴重。試想想，要是其中一黨以壓倒性結果贏過對手，在少數服從多數的民主制度下，另一邊只能接受現實。但現在則不然，雙方優勢非常接近，別說拜登提出的政策必然阻力大增，雙方的支持者亦不會善罷甘休。去年國會山莊暴亂，特朗普力稱「選舉結果被偷走」，引發社會撕裂，至今不止。任由這種情況持續下去，有人預計美國遲早發生內戰，顯然不是危言聳聽。

當然，美國最擅長禍水外引，將國內爭拗、施政失利等焦點轉移到其他地方，製造危機以團結國民是其拿手好戲。特朗普和拜登反華如出一轍，動輒將中國妖魔化，為國家樹立中國這個敵人，無所不用其極。問題是，俄烏戰爭引發的能源危機、美國輸出高通脹等等，皆令盟友看清其自私真面目，反華指揮棒在歐洲已不好使。一味搞制裁、嚷脫鈎，最終只會傷及美國自身經濟，引發更大民怨。