原來打仗真可以讓人打出癮來，觀乎烏克蘭總統澤連斯基，他就是這般模樣。俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，莫斯科態度開放，一直願意用談判方式解決糾紛。反倒是澤連斯基，他自認為得到西方民主陣營撐腰，故很樂意打持久戰，還一度揚言，跟莫斯科沒甚麼好談。

正所謂「皇帝唔急太監急」，在俄烏戰爭當中，飾演太監角色的，正是以美國為首的西方陣營。日前，美國道瓊斯指數突然在一日內急升1,000多點，美股如此狂升，我還道是甚麼原因，細查之下，原來是美國當日公布通貨膨脹數字，只上升了7.7%，遠低於預期，消息讓全民振奮，促使股市大升。

按理通脹率7.7%已經是高得可怕，但在俄烏戰爭影響下，西方國家的通脹率動輒超過百分之十，故比較起來，美國的7.7%已算是值得股民慶賀。以此觀之，歐美經濟受戰爭的影響有多深，於斯可見。因此，一直催促澤連斯基走上談判桌的，正是西方陣營的國家，其中以美國總統拜登最賣力，因為仗是烏克蘭人打的，錢卻是美國人出的。況且出錢是小事，戰爭拖累全球經濟卻是大事，因此拜老頭一直急如熱鍋上的螞蟻。

澤連斯基從來不想談判，因為在戰爭當中，權力可以近乎無限膨脹，他一直樂在其中。或許是拜登催促得太緊，近日澤連斯基姑且開出條件，說若要談判，莫斯科必須答應以下要求：第一，撤出所有佔領土地；第二，賠償戰爭損失；第三，懲治戰爭罪犯。如果莫斯科能夠答應上述要求，那還用得着談判嗎？烏克蘭開出這樣的條件，意思其實就是沒得談，只能繼續打仗。澤連斯基此舉，無異狠狠地賞了拜登一記耳光，佢呢份人，真係認真養唔熟！