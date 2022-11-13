中美兩國元首將於印尼峇里舉行的二十國集團峰會上進行會談，美國總統拜登指將討論台灣問題、貿易及中俄關係等多個議題，表達各自的紅線，並了解對方的根本利益，判斷會否發生衝突，以及如何化解。拜老頭嘮嘮叨叨一大輪，有時真不知美國人是粗疏還是裝傻。

中方的紅線從不含糊，對於台灣問題，就是任何外國均無權干涉，此乃中國內政；對待中美關係，則是按相互尊重、和平共處、合作共贏三大原則而行。美方沒理由仍未清楚，無可能仍搬出所謂藉面談以便各自表達，增進了解，美國人亟欲會面的目的只有一個，就是癡想可令中方按老美意願修訂紅線。然而，中方雖然懂尊重、愛和平、冀合作，但在大是大非的問題上是絕對不會退讓。

老美的問題在於不肯接受現實，對於東升西降、華進美退的歷史大潮，迄今仍打算蚍蜉撼樹，甚至終日妄想中國將一如當年廣場協議中的日本一樣，只要美國出點口術，競爭對手就會半推半就自廢武功，繼續成全老美穩坐世界一哥寶座直至地球毀滅。美國人如真想判斷及化解與中國可能發生的衝突，其實不應進行美中會談，它應向英國請教。

新加坡建國總理李光耀曾談及二戰後，美國成了佔據支配地位的強國，英國人將掌握世界權力的重任移交給他們，過程順利，因為「英國明白大勢已去。美國出手將它從德國威脅中救出，它必須付出代價」，反觀中美之間，「美國絕不會如此輕易接受中國也登上至高無上的地位」。中國有沒有出手救過美國？視乎閣下怎看美國次貸危機、華爾街金融海嘯，中國大量購買美國國債的舉措。可惜，換來的竟是美方頻繁地以台灣問題、貿易戰等作挑釁，即管看唯我獨尊、不知感恩的老美又有甚麼要談。