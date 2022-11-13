亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，上訴庭駁回律政司的上訴，繼續批准英國大律師Tim Owen代表黎智英出庭抗辯。

黎智英一案絕非普通國安法案件所能比擬，他歷年充當外部勢力的代理人，被報道一再揭發與外國政客有千絲萬縷的關係，案中或更牽涉海量國家機密，讓效忠外國而身處香港法域外的辯護律師介入，角色和利益上都存在衝突。

更令人不解的是，法官駁回律政司上訴時，表示准許英國律師代表黎智英，「有利國安法發展」，難免讓人產生本港司法機構邀請英國御狀為中國香港「發展」國家安全法律的觀感，邏輯上不僅荒謬絕倫，更可能衍生直接對抗國安法的局面。Tim Owen有機會於辯護時主力引用外國法例，屆時審訊動輒變成針對國安法條文的案件，讓西方的「法學專家」對《港區國安法》指手畫腳，既損害國安法實施和權威，亦不利審訊的公平公正，或更借此讓黎脫罪。

再者，《港區國安法》以中文為文本，Tim Owen非以中文為母語，他的專長亦非《港區國安法》，過去更未有相關經驗，令人質疑若文本尚未能夠理解，又不能充分掌握《港區國安法》的立法原意，究竟如何可向法庭提供有益有建設性的觀點？據報，澳洲、新西蘭等英聯邦國家現時已不允許英國大狀於當地出庭。外國人可於本港司法界縱橫馳騁，放諸全世界的司法管轄區均屬罕有。

《港區國安法》生效後，國家安全成為重中之重，一旦案件涉及外國勢力，外國的大狀與持外籍的法官到底效忠哪個國家，站在哪個政府的利益立場來處理案件，不能不令公眾懷疑。