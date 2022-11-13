華為副董事長孟晚舟被「綁架」的事件，清楚顯示香港若成為美英特務的天堂，那麼，香港便不再是投資者的天堂，不再是國際金融中心了，因為香港倘若成特務橫行恐怖之地的話，就斷送一個國際城市最基本的人身安全可靠、出入境自由、資訊流通、人權私隱保障、投資自由等權利。那麼，香港還怎能確保國際金融中心的地位？

前事不忘，後事之師。特務在回歸前後禍港的罪行，都有過非常嚴重和深刻的血的沉痛教訓，港人付出的損失和代價還少嗎？上世紀50年代中的九龍暴亂，本世紀回歸後的黑色暴亂、港版「顏色革命」，使香港變成「哭泣的城市」。

新中國成立之初，中國政府代表團包機克什米爾公主號從北京起飛，經香港加油飛往印尼雅加達出席亞非會議。美台特務為暗殺周恩來總理，利用該機在啟德機場加油70分鐘安裝計時炸彈，結果飛機在空中被炸，導致全機19人除了3名機員生還外，11名乘客和5名機組人員罹難。周總理因應緬甸總理之邀，臨時改變行程才幸免於難。

回歸25年的香港仍沒解決「不設防」的國家安全問題，23條本地立法遲遲沒有落實，也沒有反間諜法取締間諜活動，遂使香港成為美英特務的天堂。如此下去，誰會放心在港大量投資？

在2013年，孟晚舟向香港滙豐銀行高管演說，光明磊落地介紹華為與星通科技在伊朗存在合法商業經營的內容詳情，申明符合美國制裁伊朗法案。會後滙豐主動索要的文件和資料竟成美加「綁架」孟晚舟3年長藉口，試問今後誰敢在港談生意？

可見，美英間諜是水銀瀉地，無孔不入。美英為打擊華為爭奪5G控制權，無所不用其極，竟動用國家力量和特務手段，令人寒心。