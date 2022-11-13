國際風雲變色，中國外交部日前宣布，國家主席習近平接受印尼總統邀請，於周一至周四赴印尼出席G20峰會，再於17日至19日訪問曼谷，並出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。當中最為矚目嘅，無疑係拜登上任20個月來，首次與習近平面對面會談。

一般分析都認為不會取得重大進展。中美要破僵局，真係談何容易，單係美國昧於形勢，至今仍處處要「美國優先」已經不合時宜，而且會談要成功，彼此要坦誠，所謂「不誠無物」是也。拜登之前已爆響口，指台灣問題將是當中議題。美國國家安全顧問沙利文亦表示，美方會後將向台灣簡報會晤結果，向台灣大派定心丸。

曾國藩嘗言，「人材高下，視其志趣。卑者安流俗庸陋之規，而日趨污下。高者慕往哲盛隆之軌，而日即高明」。中美關係陷入多年低位，中國堅持台灣係中國不可分割嘅領土，一如中國外交部批評美方嚴重違反「一中原則」和中美三個聯合公報，性質十分惡劣。美國好作架樑，拜登仍一再警告若中國大陸武統台灣，美軍將捍衞台灣。

阿哥，雖然明知老美向來愛打嘴炮，可是足以令一些台獨政客，以為美國嘅嘴炮足以「倚美謀獨」；而美方頻頻打台灣牌，蓄意搞「以台制華」！美國眾議院議長佩洛西喺8月又不理中方強烈反對，仍要顫巍巍訪台等，導致中美「無偈傾」，更係破壞台海和平！今趟G20峰會和APEC領導人非正式會議，習主席將會晤多國領袖舉行雙邊會談，其中包括法國總統馬克龍。可以說，世界舞台焦點落在中國，個個都想見中國領導人，皆因於世界局勢如此動盪，中國領導人展開嘅係歷史責任和擔當，而美國卻一味搞風搞雨，拜登想為歷史留下乜？