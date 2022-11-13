過去一星期又發生多宗嚴重工業意外，其中兩宗導致兩人死亡；而MIRROR演唱會意外事件又有新進展，經過3個半月調查，警方拘捕4男1女，涉及「欺詐」及或「容許物件由高處墮下」，勞福局局長孫玉菡亦表示，確認受傷舞蹈員是以僱員身份參與演出，即意味着當局認為所謂「自由舞蹈員」有假自僱之嫌。部門將根據《職業安全及健康條例》檢視僱主及承辦商有否提供安全工作系統，考慮檢控僱主即舞蹈公司以及處所佔用人，包括承辦商。

演唱會意外事件，意外視頻被瘋傳，加上「明星效應」而令這一宗工業意外廣受社會關注。但其實每一宗的工業意外，背後都是人間悲劇，每一宗都應追究到底，釐清責任。但現時相關法例過時、最高刑罰過低、判刑過輕，平均死亡個案的罰款也只是三萬餘元，試問怎會有足夠的阻嚇力，迫使僱主做足各項的職業安全措施，建構安全文化呢？

經過勞工界的多年爭取，政府今年決定修訂職業安全健康條例及工廠及工業經營條例，並於5月已提交立法會審議。其重點是針對違反極嚴重的職安健違法行為，即涉及極高罪責或極嚴重疏忽並導致嚴重後果的個案，修訂針對僱主一般責任條文，讓勞工處以可公訴罪行形式提出檢控，最高罰款由現時50萬增至1,000萬元，建議在法例加入新條文，要求法庭在量刑時須參考被定罪公司的相關營業額和財政規模，從而作出具阻嚇力並與罪行嚴重性相稱的罰款，某程度上亦照顧了中小企的承受能力，不容易出現一告就破產的情況出現。

以這次演唱會意外事件為例，據媒體報道可涉及兩個部分，首先承辦商涉嫌刻意虛報一批裝置及機械組件的實際重量，以欺騙康文署能盡快批出演出許可。其中涉及意外中墮下的LED螢幕實際重量是申報的2.7倍；8組喇叭實際重量甚至比申報超逾7倍。而承辦商如此故意及罔顧後果的做法，就有可能涉及第二部分，屬於新修訂中「極嚴重疏忽違例」的部分，可透過可公訴罪行形式提控。只可惜新修訂尚未通過，法例亦無追溯期，以現時法例最高刑罰只有50萬元。

這就是修例刻不容緩的原因，但有社會聲音認為現時審議進度緩慢。筆者作為法案委員會主席，是次修訂涉及230條條文。筆者明白部分委員希望在條例上力求完美，但如果過於糾纏於一些原有法例框架的內容和非修例的部分，會令審議變得非常冗長。筆者特別在此呼籲，議員應權衡整體社會利益和市民大眾期望，把握合理審議進度，讓修例早日通過並實施。至於一些法例框架完善，包括現時的職安健條例，未能保障一些以靈活聘用方式工作者，或會容易造成爭議。筆者認為這次演唱會意外揭示了「自僱」不只是工作人員的風險，企業一旦跌入「假自僱」陷阱，同樣面對巨大風險。政府應盡快進一步修訂相關法例，堵塞漏洞。