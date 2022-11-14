娛圈單打：真男神無劣迹　出淤泥而不染

內地神劇《琅琊榜》一直令劇迷津津樂道，皆因男神胡歌飾演的梅長蘇實在太經典，以致沒有了「蘇先生」的《琅琊榜2》收視一蹶不振。念念不忘必有回響，近日有內地網民於川西野生捕獲古裝胡歌，參演《琅琊榜3》的傳聞由是不脛而走。

姑勿論是否有第3季，男神很久沒有劇集出街倒是不爭的事實，粉絲紛紛敲碗跪求出山。其實，胡歌一直沒有停下來，只是新劇《繁花》由出名慢工出細貨的王家衛監製兼任總導演，一拍經年是必然結果。早前製作方終於釋出預告片，胡歌化身90年代上海傳奇，竟然滲出點點《花樣年華》的味道，令人翹首以盼。

有人拿胡歌跟梁朝偉比較，事實是兩位男神各有千秋，根本不用比。胡歌初出道即憑一張俊臉在《仙劍奇俠傳》一炮而紅，一直走偶像派路線。直到2006年一場嚴重車禍改寫一生，同行女助理死亡，他經過6個半小時手術才檢回一命。

這場車禍對胡歌打擊極大，不僅悲痛助理喪生，自己亦無法接受破相事實。復出後足足3年，他都刻意用劉海遮掩傷疤，直到遇到身中「火寒奇毒」致面目全非的梅長蘇一角，男神才真正釋懷，演技亦更上層樓。劇中對白：「我既然活了下來，便不會白白地活着」，可謂其真實心聲。

這些年，內地「劣迹藝人」爆個不停，頂流小生李易峰也被揭發嫖妓，唯獨胡歌粉絲最放心，皆因男神出淤泥而不染。他寧願演舞台劇也不接演綜藝騷掙流量，寧願花時間到美國進修戲劇也不濫拍，同其他庸俗明星不可同日而語。