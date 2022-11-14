功夫茶：流浪動物也是命　部門責任要釐清

野豬出沒注意！漁護署去年11月12日起執行「殺豬令」，實施至今話咁快已經一年咯！截至11月8日漁護署已人道處理278隻野豬。照道理，市區野豬少咗，擾民或傷人事件亦應少咗。之不過，署方表示，野豬傷人數字不跌反升，今年截至10月共有28宗野豬傷人案，比起過去兩年總和還要多，果然世事無絕對。

事實上，當局投放大量資源處理野豬，成本效益卻不顯著，而且捕殺動物亦非文明社會應接受；更何況上天有好生之德，流浪動物嘅命也是命！有段關於野豬嘅命運小插曲。話說位於沙田烏溪沙嘅利安邨，有一隻由居民自細睇到大嘅野豬「小黑」，同居民相處融洽，佢冇攻擊人嘅紀錄，朝夕相見，唔少居民都對佢「日久生情」，一旦唔見佢出現，內心難免納悶，唔通出咗事？

果不其然，上周五有市民發現小黑倒斃喺馬鞍山靈糧小學外斜坡，惟向利安邨管理處投訴後，房署以野豬身形龐大及基於職安健原因，未能移走小黑遺體。當區區議員指出，小黑疑似去世多時，因此屍體傳出惡臭，惹來大量烏蠅和屍蟲；小黑屍體位處小學旁，亦非常接近民居，居民恐怕會孳生病菌，梗係希望快啲處理咗佢。當區區議員指多個相關部門對處理野豬屍體事宜互相推卸，導致屍體放置兩日也未移走，直至日前報警後，警方先將事件轉交食環署處理，拖到尋日先將豬屍移走。

各位，今年大年初二有讀者向本報報料，指香港仔水塘發現有野豬屍體漂浮喺集水區內，屍身泛白，似乎已死去一段日子。結果漁護署又幾經轉介相關部門跟進，即係話豬屍喺水塘浸足3日都未被撈走，過百萬港島居民隨時飲屍水。

依家新冠疫情未消，冬季流感又將處高峰期，加上感染類鼻疽菌個案攀升，且至今源頭未明；阿哥，處理豬屍各部門又鬥卸責，若然又整單豬瘟贈興，都好冇癮啫！香港衞生環境之所以不斷惡化，很大程度係部門互相卸責，連處理一條野豬屍體，都要幾經折騰。

港產官僚至叻推卸責任。之前廢車圍城，電單車情況尤其嚴重，有區議員曾反映部門之間互相卸責，譬如廢棄車輛位於馬路上，便屬運輸署管轄範圍；若置於公園，則牽涉康文署；而喺屋邨範圍出現嘅廢車，便需通知房屋署，要言之，處理一部廢車，可能已涉及多個部門！新一屆政府強調「以結果為目標」，又推出「關鍵績效指標（KPI）」，花款多，雷聲大；若然連處理一隻死去嘅野豬，都好似打乒乓波咁樣推來推去，咁又點可以有效清潔香港公共黑點吖？唔該快啲釐清部門責任，一味媒人講大話，補鑊用泥搽，到頭來又係一事無成，蹉跎歲月！