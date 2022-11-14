世界視線：美國經濟現衰退　全球市場陷危機

美國經濟正在收縮，使歐洲企業家及經濟學家擔心來年美國會轉衰退而拖累全球。美國今年10月失業率是3.7%，通脹10月雖然回落到7.7%，但仍然高企，令人憂慮的是，美國國債已經達到國內生產總值的124%的危險水平。這意味在高息口情況下，美國政府每年要支付高息還美債，而軍費不減反增，則公共開支行政、建設及福利要面臨大幅緊縮。

目前美國的失業率偏低，還沒有兩季出現負經濟增長這個重要的界定，也沒有美國全國經濟研究所（NBER）正式公布經濟活動幾個月出現多方面嚴重收縮。然而美國高通脹及滯銷持續，聯儲局大力度加息要遏制通脹到2%這個野心目標，經濟活動會大幅收縮，來年失業率可能超過6%。

如今全球經濟學家均注視美國股市，因為股市通常在經濟衰退前帶領性大幅下跌超過20%，又會有復甦前帶領上漲。

摩根大通行政總裁（CEO）戴蒙（Jamie Dimon）最近發出警告，由於高通脹、急加息及俄烏戰爭，來年美國經濟會步入嚴重衰退。美國民情也不佳，調查發現，七成美國人擔心出現經濟衰退，四成人宣稱財務能力上無法應付，10個重要大機構的CEO中，8人認為衰退會在2023年出現。畢馬威會計師行（KPMG）訪問的1,300個大行CEO，73%預期衰退在12個月內出現，其中39%計劃凍結人手，46%還考慮裁員。

美國經濟衰退會蔓延全球，令全球負債有增無減，如今聯合國估計有54個國家陷債務危機，它們無法支付能源、生產物料、生活必需品及糧食的大幅開支，民間示威加劇，政府會因管治失效而倒台，最明顯的例子是斯里蘭卡。

另一個導致國際重大經濟衰退的原因，是美國加強對中國的晶片禁運及貿易戰，前者會嚴重影響中國的晶片相關產品生產及出口，後者企圖壓縮中國對美國的生產出口，誘使其他國家取代中國的角色，使全球化經濟走向碎片化，但成效不彰，這會嚴重傷害全球供應鏈及商貿，當然也造成美國高通脹。要徹底解決的方法，就是美國取消對中國的貿易制裁和晶片禁運、和平解決俄烏戰爭，以及自身設法經濟軟着陸。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻