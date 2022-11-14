中國經已是全球最大經濟體，即使內地生產增長減緩，進出口還是龐大，中國的對外投資更是當前國際急需。中國經濟實在左右國際經濟的發展。

中國的是實質經濟，美國是泡沫金融經濟。二者相爭，美國恃美元霸權，用負債擴張的美元鬥爭以實質生產作為基礎的人民幣。因着美國控制國際金融架構，美元氾濫充斥於各國經濟之中，人民幣卻還是局限於本國，只是在周邊稍有擴張。美國可以推動美元強勢，壓抑所有與國際體系接軌的貨幣，人民幣亦不例外。所以當前的貨幣戰中，美元咄咄逼人，迫使人民幣隨之貶值。中國龐大的實質經濟和貿易，未能在國際市場抑制缺乏實質經濟條件支撐的美元，只能自保，未能在國際市場上揭竿而起，挑動大眾對美元的抵抗。

世界所等待的，是美元加息連續之下，弄垮不了其他主要貨幣，把經濟危機轉嫁，反倒使國內債務泡沫難以維持，在高通脹中率先倒下。美元掀動的國際貨幣戰，是另一場消耗戰，消耗的是各國存有的美元外匯儲備，大多是2008年金融海嘯後積累的。這些國家是用拋美元來保衞本國貨幣，不讓高息美元把本國資金引走，造成貶值的惡性循環。它們的美元外匯儲備便是防衞手段，拋美元以中和美國聯儲局加息與收緊美元供應的作用。鬥爭是看誰可以堅持下去，各國有多少美元儲備可以拋售。

美國解決不了高通脹，也缺外國資金投入支持金融市場的需求，不讓價格下跌，包括國債，避免聯儲局被迫再啟動美元量寬供應，使高通脹與美元貶值形成惡性循環，帶來嚴重滯脹，沒法不減利息。美國減息或再度採量化寬鬆貨幣政策，便是貨幣戰的失敗，各國可保不失，重新啟動實質經濟的擴張發展。

人民幣的作用是在這場世界貨幣大戰中，中國可以拋多少美元，擴大多少人民幣在國際市場上的供應。人民幣已與美元在國際金融市場上形成敵我的對立，不是你死便是我亡。中國還有退避的能力，封閉外匯市場，抑止人民幣外流短期退回自我循環之局。美國卻退無可退，在國際市場上的美元極難收回，收回便導致國內超巨的高通脹。美國30多萬億美元國債還在急增，若無外來資金填補，便會陷於崩潰，經濟收縮將大於上世紀30年代的大衰退。打不贏人民幣和中國，美帝國主義便是死路一條。