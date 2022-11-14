台灣民進黨、蔡英文當局，是自國民黨潰敗、跑到台灣建立「割據政權」以來，最害怕大陸會「武統」台灣的執政當局，因為大陸現在是最有力量「解放台灣」、說到做到的；現在也是台灣最指望不上美國能夠武力護台的時候。台灣當局日夜心驚肉跳的，就是時下大陸立刻對台動手，對他們「倚美謀獨」發起軍事打擊。

事實上，這個勢頭已成，解放軍實戰軍演的大包圍勢態已成，分分鐘轉化成正式開戰，全面而迅速的摧毀台灣的戰力，登陸奪島。大陸不戰則已，一戰必勝。而美國不敢出兵護台，也通過各種方式向台灣、向全世界表達清楚。所謂「模糊政策」只是外交辭令，是台灣當局和某些國際輿論編造出來的自欺欺人之談，美國官方從來沒有在出兵護台問題上說過是甚麼「模糊政策」，美國只是不斷的玩弄外交手段、政治手段，抽空北京的「一中原則」，在它的所謂「一中政策」中不斷加料——支持台灣「倚美謀獨」。

與此同時，老美又不斷忽悠台灣拚命向它購武，造成美國會武力支持台灣對抗大陸到底的假象。美國的這些手段和假象，台灣當局不可能不知，但有何辦法？作為美國手中的反華棋子，是根本身不由己的。動不動、怎麼動，全憑山姆大叔的那隻毛茸茸的爪子擺弄，台灣當局只有無奈，只有怕。

然而，台灣當局還在死頂，作不怕狀，還和大陸叫板、挑釁，因為大陸還沒有下最後通牒，還在不斷表示「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。有了這兩個「最大」，大陸方面自然還不會公布「統一的時間表和路線圖」，這樣的態度，台灣當局暫且放心。

可惡的是，它的嘴巴繼續臭和硬，繼續欺騙台灣百姓，說美國有多厲害，說大陸根本不敢對台動武，說大陸現在內部問題叢生，坐在火山口上，若「犯台」，自己就會大亂。台灣一些低智商者，竟對此深信不疑。