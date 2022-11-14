最近多國領導人紛紛訪華，凸顯中國在世界舞台的地位和影響力愈來愈重要，美國總統拜登也不得不放下傲慢姿態，準備在出席G20峰會期間與中國國家主席習近平會面。澳洲總理阿爾巴內塞眼見老美先走一步，也不甘寂寞，不斷尋求與中國領導人會面的機會。可笑的是，他竟為此設定一個前提條件，就是中方必須先作出讓步，撤銷對澳貿易制裁。聽其語氣，若中方不先讓步，他就不會與中國領導人見面。

所以說，盎格魯撒克遜人最大毛病就是狂妄自大。不見面就不見面吧，誰在乎？明明是自己有求於中方，還要對中方發號施令，莫非澳洲真的以大國自居？華為高層曾經形容，澳洲市場還不如廣州市場大。話雖刺耳，卻是事實，只有那班偏執無知的坎培拉政客才會認為自己很了不起。澳洲主要靠賣礦產品和農產品支撐經濟，中國是其最大主顧，偏偏這些年澳洲當局走火入魔，整天將「中國威脅」掛在嘴邊，導致兩國關係漸行漸遠。澳洲牛肉、龍蝦、紅酒等產品被中國拒於門外，澳洲當局耿耿於懷，這能怪誰？只能怪自己太愚昧。

頭腦正常的人都知道，中澳兩國相隔萬里，既無領土爭端，又無歷史恩怨，不管中國如何強大，都不可能對澳洲安全構成威脅。相反，澳洲充當美國遏華打手，肆意攻擊和挑釁中國，才是對其安全的最大威脅。

早前有澳媒報道，美國正準備在澳洲部署6架可攜帶核彈的B-52轟炸機，澳洲當局為此沾沾自喜。殊不知這等於將澳洲置於險地，中美不爆發軍事衝突則已，一旦爆發軍事衝突，澳洲必然成為東風導彈的攻擊目標。還有，澳洲與美、英組成AUKUS，不惜工本建造核潛艇，但何年何月才能建成，至今沒有人說得準。等到澳洲核潛艇建成下水的那一天，世界不知已變成甚麼模樣，澳洲當局妄想以此對抗日益強大的中國，無異於癡人說夢。

天下本無事，庸人自擾之。澳洲和加拿大這些國家與中國素來無冤無仇，經貿上更是高度依賴中國，但這些年總是衝在反華第一線，到底所為何事，令人莫名其妙。是西方的傲慢與偏見使然？還是盎格魯撒克遜人的強盜基因作祟？不管怎麼說，中國崛起是歷史的必然，美國尚且阻止不了，何況是英澳加等附庸國，「五眼聯盟」繼續胡鬧，遲早全被戳瞎。