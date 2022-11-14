美國總統拜登在出席G20峰會前夕，跑了去柬埔寨金邊出席美國-東盟領導人峰會。白宮宣布與東盟提升至全面戰略夥伴關係，開闢新的合作領域。其實係人都知，拜登之所以不甘寂寞跑來東南亞，乃係憂慮中國對東盟的影響力愈來愈大，東南亞將成為中國的「後花園」。

一個美國總統山長水遠千里而來，東盟領導人當然例牌畀面，客套一番。然而，美國要籠絡東盟，出手總不能太低吧，惟今次會面經過一輪高談闊論、拜登聲稱「將一起應對由氣候、健康安全，到抵抗那些對規則基礎秩序的重大威脅」後，卻不見有何實際資金投入。事實上，拜登今年中亦與東盟代表會面，華府當時表示，將撥款1.5億美元，協助東盟的基建、安全、防疫等方面發展，以抗衡中國在區內的影響。

大家沒有看錯，是1.5億美元，不是150億美元，更不是1,500億美元！東盟成員國多達10個，意味每國平分只有1,500萬美元，既要應對氣候變化，又要興建基建，應對新冠疫情，更要對抗中國，華府出手未免太低太可笑吧？反觀中國，絕非如美國那樣口惠而實不至。單是一條中老鐵路，涉款總額已達505.45億元人民幣，由中方出錢出技術投資興建。一個國家要現代化，鐵路基建不可或缺，中國給東盟絕對是實惠，絕非拜登的「假大空」可比。

即將舉行的G20峰會，拜登求見國家主席習近平成為全球焦點，拜登事前還裝出強硬姿態，聲稱要對中國劃紅線。但只消看看實情，便會知道習近平對於與拜登會面並不着緊，皆因在峰會期間，他還會與法國總統馬克龍、塞內加爾總統薩勒，以及阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會談，拜登排第幾呢？