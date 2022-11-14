美國國會中期選舉結果大致底定，共和黨成功奪去眾議院的大多數議席，參議院則仍在民主黨控制之下。白宮前主人特朗普一度躊躇滿志，以為可帶領共和黨在參眾兩院取得大勝，實際上卻不然，共和黨的得票率不如預期，這一役甚至打破了所謂的「特朗普神話」。不少新聞媒體都是跟紅頂白，昔日特朗普旋風刮得呼呼作響，人們便爭相唱讚歌，如今威力不再，很多曾力撐「侵侵」的媒體紛紛轉軚甚至反戈一擊，批評他是今次中期選舉的最大輸家，判斷能力也愈來愈差。

特朗普的判斷能力從來不強，2020年他相信自己可以在總統寶座上連任，是誤判；如今他以為兩年後可以重新入主白宮，很可能也是誤判。特朗普看輕了美國人的民智，也看輕了深層政府的力量。上次美國總統競選在2020年11月舉行，本欄在同年5月，已斷言特朗普會連任失敗。原因很簡單，今天美國的民智雖然不高，但尚未低到一個地步，是大部分人會接受由一個莽夫去當總統。

2016年特朗普與民主黨的希拉妮對選，他能夠成功勝出總統大選，那只是意外，計算當年的總得票，希拉妮明顯超過特朗普，只是美國總統選舉的模式較特別，是以得到多少選舉人票為準，如此陰差陽錯，才讓特朗普檢到便宜。這樣的幸運可遇不可求，特朗普很難再有第二次機會，2020年不能，2024年恐怕也不能。

況且，特朗普的行為離經叛道，有太多不可預知性，肯定不為美國政經界的固有勢力所喜。2016年特朗普橫空而出，所有人都被殺個措手不及，故想攔阻也攔阻不來。如今反侵集團早已學乖，一切有備而來，特朗普還以為自己有機會重掌白宮，他可是犯糊塗了。