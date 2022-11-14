廣東話與普通話之間的種種是與非，向來是黃絲喜歡用作上綱上線的話題，但正如黃絲所有吠聲舉措一樣，都是借題發揮，顛倒黑白。

有商界人士日前表示，港人要在大灣區取得成功，不僅要明白「一國兩制」的優點，更要知道普通話說得不靈光將為北上發展帶來難處，他形容香港人向來深諳向錢看之道，50年代為搵食學英文，80年代為興趣學日文，如今港人的「錢途」在內地，港人應該好好學習普通話，並指再用廣東話來演講是種戇居事，結果遭黃人KOL炮轟。

黃人KOL執着一句「用廣東話演講好戇居」來加鹽加醋，對於發言者自評日子有功，如今普通話說得比廣東話好，卻避重就輕，黃人若非理解能力低，就是強制全世界也得跟他們一樣必須自暴其短。諷刺的是，黃人KOL還要反問內地14億人均懂普通話，為何不見悉數發達，作為攻擊普通話與錢途有關的例證，他根本就不明白其母是女人，但不是所有女人均是其母。坦白說，筆者也曾以為世上沒有乞丐會說英文的，惟在升讀小學前已改觀。

粵普兩語各擅勝場，兩者之間並無誰比誰更佳之分，因為語文的主要作用是溝通，日本、南韓不少店員因工作需要學普通話，馬來西亞創作歌手學廣東話，殺入紅館開演唱會搵真銀，足證語言的確有助開通特定的錢途，黃人不必為拗而拗。

有評論指出，回歸已經25年，反對普通話的力量卻成為港獨分裂勢力的訴求，香港在普通話教育方面亦很失敗，一般的中學畢業生、大學畢業生，普通話能力在全球華人社會中淪為異類與笑柄，無法進入辯論層次。事實上，很多人即使用上最擅長的語言，也無法進入辯論層次，只能嘈交嗌霎、潑婦罵街，上述黃人KOL就是鐵證。