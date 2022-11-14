MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，承辦商高層等5人被捕。根據警方及政府公布最新調查結果，承辦商涉嫌為盡快取得康文署演出許可，虛報舞台裝置重量資料。如果屬實，其性質較人為疏忽更惡劣，對於這種罔顧舞台演出者及觀眾安全的行為，筆者感到非常憤怒，必須嚴肅調查，追究責任。當局亦要盡快落實改善監督方案，保障舞台表演者的安全和權益。

紅館事故發生至今3個月，政府跨部門工作組及警方一直高度重視，努力調查真相。由於事態嚴重，市民仍有許多疑點及憂慮，筆者作為立法會民政及文化體育事務委員會主席，早前已與文體旅局溝通，安排今日舉行的民政及文化體育事務委員會會議加插新議程，讓港府派員匯報調查報告，接受議員質詢。

筆者提出幾點關注，除了有關承辦商對裝置重量「報假數」，承建單位完成安裝屏幕升降裝置後，亦無安排合資格工程師檢查，出事屏幕事發當天早上曾有升降異樣，但無採取措施進行糾正補救。整個製作過程如此粗疏，當局須深入調查有否其他人涉案？在確保舞台安全的監管流程上有無漏洞要堵塞？透過查明真相，亡羊補牢，向傷者及家屬以至表演業界和公眾作交代。

要保障舞台表演者的安全，主辦單位和政府必須負起各自的責任。文體旅局已經提出一系列改善措施，例如從政府場地租用人守則方面，加強專業人員監督舞台工程安全的工作，包括引入第三方獨立核查人員，檢查工程及裝置，以確保舞台裝置符合安全要求。筆者認為，有關建議是否有效仍然有待觀察，而康文署仍然具有監督舞台工程安全的關鍵責任，相關責任不能外判，建議當局在監督機制中加強署方的抽查驗證工作。