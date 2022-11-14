本港復常之路漫漫，被批評為擠牙膏式放寬防疫措施。呢，本周四起持黃碼人士亦可出入一般戴口罩嘅被動查核疫苗通行證場所，好似遊戲機中心、麻雀館、理髮店、政府街市、主題公園等不需主動查核疫苗通行證嘅娛樂場所。之不過，食肆、酒吧、戲院等會除口罩嘅地區，則仍需主動查核疫苗通行證，即持黃碼人士仍不能進入。阿哥，女士們唔同日子有唔同需要，依家政府則唔同活動場所亦有唔同防疫安排，政府不覺得會製造混亂嗎？

有議員批評放寬措施並不足夠，質疑未能對生活復常或推動經濟有大幫助。本報「正論」亦多番指出，當其他地方早已「自由行」，香港還是擠牙膏式「減辣」，競爭力和吸引力何在？「團進團出」亦難救市，要盡快放寬至「0+0」和減少核酸檢測次數。有議員就話要着眼如何方便旅客，建議入境人士喺機場完成核酸檢測後，可減少其他核酸檢測嘅次數或以快測代替；進入市區後，可放寬黃碼人士進入各類食肆。老朽完全贊同！既然畀得黃碼人士去主題公園，為何又唔畀佢哋去戲院睇戲？難道病毒識揀飲擇食，鍾意喺戲院、食肆、酒吧玩嘢？

醫務衞生局局長盧寵茂否認放寬措施係擠牙膏，辯稱當局現時係「摸着石頭過海」。老朽但知「摸着石頭過河」，未知如何摸着石頭「過海」？若然盧局長如此藝高人膽大，喺防疫措施上理應進取些，之但係又完全不是那回事。佢又引用世衞組織指新冠病毒大流行仍未結束，故要維持口罩令和推廣新冠疫苗接種。其實，世衞總幹事譚德塞本月初都指出，新冠死亡個案與9個月前相比下降近九成，呢個係吉兆，加上政府谷針成績唔錯，一於大膽推開石頭大步過海可也！