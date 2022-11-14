國際金融峰會和「七欖」等盛事，標示香港社會漸趨「復常」並重回國際舞台，國家亦適時倡議將籌建中的國際調解院總部落戶香港，明確反映中央重視和發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的地緣優勢，以及「一國兩制」的制度優勢，並將香港納入國家發展大局，路引香港法律界和其他一眾專業以全局視角去重新定位前進和提升自我優勢，建構國內外制度「雙兼容」的軟實力樞紐。

應對世界百年不遇的變局亂象，中國亟待擺脫西方體系的羈絆，探索籌劃以國情為本的「中國方案」，參與塑造兼容中西價值的國際治理新秩序。國際調解院是由中國發起、以多邊協商締結條約為基礎的政府間國際組織，目標是以和平友好方式解決爭議、處理分歧。說穿了，這就是國家實力的體現。畢竟調解院既由中國和一些有共同理念的國家聯合成立，「中國實力」、「中國價值」、「中國方案」和「中國話語權」的實力和影響力不用多言，這更是繼「中國式現代化」後，明確宣示西方價值等於普世價值、西方世界等於國際社會的時代已成過去。

當年國家籌備成立亞投行時，總部會否設在香港曾有不少議論，最終北京成為選址。今次調解院總部有望落戶香港，反映中央看重香港「背靠祖國、聯通世界」的「一國」優勢，以及作為國家唯一普通法地區和擁有成熟法律體系的「兩制」優勢，在國家開啟「中國式現代化」征程中，香港的司法制度、國際調解的優勢將可發揮更大作用。在歷史機遇面前，特區各界特別是專業界不能簡單只求「復常」，而應眼光放遠追求卓越，多些了解國家的理念與宏圖，超越利己和回報的計算式思維，善用香港特殊地位聯繫國家及海外的交流和合作，並在陸港關係、國家發展和國際大局中尋求新定位。

從國家改革開放開始，香港不同界別的專業服務亦伴隨前往內地發展，對內地的社會經濟和市場等制度建設的完善提升和思路開放，發揮具體的推進作用。但隨着改革開放成果豐碩，中央更已完成第一個百年奮鬥目標，香港在國家戰略格局中的定位就不能停留在國際金融中心，還應積極推動成為國際仲裁調解中心、國際文化創意中心和國際傳播中心等，積極參與到國際組織和全球治理事務中，成為中國積極參與全球治理、爭逐全球話語權的重要階梯。關鍵是如何轉化香港既有的專業力量、核心價值和制度文化，使之成為「兼容中西」的軟實力樞紐，培養相應的治理人才。

過去40年，世界經濟重心不斷東移，由歐美轉移至亞洲，香港具有獨特地位優勢，不應再眷懷往昔餘暉，而應站穩「東升西沉」的新勢潮，將目標再放高一些，在金融、航運、貿易甚至是國際仲裁等方面，都要爭取成為內地以外的東方第一，鑄就香港專業界的新定位。