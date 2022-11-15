世界視線：烏阿巴鐵路通　中亞南亞連接

國際上現時兩大熱點，分別是烏克蘭戰爭以及美國在台海、南海的挑釁，各方注視。但是在中亞的發展，卻少人留意，一方面是俄羅斯、伊朗、印度推動的國際南北交通走廊；另一方面是長期孤立獨處的烏茲別克斯坦與土庫曼開始積極對外開放，連接四方。

19世紀時，俄羅斯與英國的大國博弈，爭的是俄國要南下印度洋，英國要堵截保衞其在印度的帝國，在伊朗結果是俄英分治，在阿富汗是劃界對峙。至於在中國，則是俄據新疆、英控西藏。俄英之爭把千百年的絲綢之路南北通道打斷。

今次因美國與俄羅斯在烏克蘭之戰，卻使俄羅斯趁美國敗退阿富汗之後，避北約在歐洲的制裁與堵截，南下與同受美國制裁的伊朗聯手。美國無力阻止，影響所及，烏茲別克斯坦與土庫曼亦趁機開放。

今年10月，土庫曼加盟國際南北交通走廊，使俄羅斯南下裏海和哈薩克斯坦通伊朗多了一個通道，走廊成東西二線，經裏海或下伊朗，或經南高加索進入裏海逕往東南歐。另外，烏茲別克斯坦與中國、吉爾吉斯斯坦合作，今年1月協議建設，使2020年6月開通的塔什干至蘭州陸運（兩頭用鐵路，吉爾吉斯斯坦境內用貨車），有機會在5年內建成鐵路連通。

在中吉烏鐵路計劃以外，更重要的是泛阿富汗鐵路，和它伸延的馬扎里沙里夫（阿富汗北部鄰近烏茲別克斯坦）──喀布爾（阿富汗）──白沙瓦（巴基斯坦）鐵路。2021年2月倡議，今年5月烏阿巴3國制訂行動計劃，烏茲別克斯坦說會是全世界銀行資助建設。

烏茲別克斯坦對此線的突感興趣，是因美國與伊朗衝突加劇，為保通路安全，便捨原來泛阿富汗鐵路南端入伊朗通波斯灣港口之路，改用入巴基斯坦，從白沙瓦進巴基斯坦的鐵路系統，直達印度洋的港口。烏茲別克斯坦的企圖是打破孤立，用鐵路基建把當地經濟連上整個正在大開放的大中亞發展。

塔利班的阿富汗也同樣以作為中亞交通樞紐為目標。今年7月，中國阿富汗特使公開支持包括烏阿巴鐵路在內的阿富汗交通基建投資。中國的戰略是把阿富汗看作是中亞與南亞之間的橋樑，不單止着眼於開發阿富汗豐富的礦產資源。

漢代絲綢之路，（大月氏）貴霜王國曾經是中國與羅馬帝國、波斯帝國貿易與文化交流的推動者，今天大有可能重現。

研究所所長 陳文鴻