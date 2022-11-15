娛圈單打：女人40一支花　恭子拒做爛茶渣

不經不覺，日本女星深田恭子已踏入「一支花」之齡。去年患上「適應障礙症」停工半年，年底復出不久又確診新冠，可謂頭頭碰着黑。直到今個月迎來40歲生日，終於有一番新氣象。

但見恭子在IG出post，透露2023年的年曆「深田恭子×狗」已完成拍攝，其中一張「福利照」更穿上側面縷空的上衣遛狗，露出白滑腰肢，非常吸睛。

眾所周知，恭子向來是「微胖女」的代表，在女星爭相減肥的年代，她反其道而行，以有肉地的身段水着示眾，健康性感形象風靡萬千宅男。1998年只有15歲的恭子，與金城武合演話題作《神啊！請給我多一點時間》，穿起校服扮演患上愛滋病的援交妹，與男神上演動人生死戀，紅遍全亞洲。其後的《鬼之棲家》、《下妻物語》等，俱是其代表作。

日本藝能界競爭激烈，面對更青春更可愛的後浪，年紀漸長的恭子鮮有佳作，情路也不順遂，儘管歷年來緋聞男友多如天上繁星，被冠以「肉食女」稱號，但沒有一人是真命天子。早前傳出同百億地產社長杉本宏之戀情撻Q，原本已談婚論嫁，臨門一腳卻疑因恭子太愛飲酒而被分手。恭子更開始暴瘦，甚至被指膠面，疑似整容。

都說日本女星不易為，一直笑面迎人的恭子，事業感情皆陷入瓶頸，一度患上適應障礙症。這不禁令人想起同樣40歲的竹內結子，無法擺脫抑鬱選擇輕生。幸好恭子走上截然不同的路，重新振作，病愈復出狀態大勇，膠面也離奇消失。現正投入新劇拍攝，飾演出軌人妻，女人四十依然精彩！