正論：判錯案製造混亂　浪費公帑要清算

香港是法治社會？今時今日已經有很多人質疑這句話，公道自在人心，法庭判錯案，一宗又一宗打擊市民對司法的信心，城牆都是從內部攻破的，法官也是人，總有犯錯的時候，但未見要承擔實質後果，要埋單找數的是公帑，放生疑犯，製造混亂，整個社會都要付出沉重代價，昨日一宗毒案便是活生生的例子。

3年前一名外籍男子涉嫌運毒入境，在機場被海關截查，搜出總市值497萬元的可卡因，警誡下說是受人指示帶行李來港，但否認販毒罪，高院就案件進行管理聆訊，控辯雙方同意呈上被告的即時通訊對話作證據，但原審外籍女法官金貝理卻突然要求以「案中案」方式聆訊後，並裁定該些證據不可呈堂，接納疑犯的永久終止聆訊申請，更拒絕律政司的要求，堅持准許疑犯離港，最終去如黃鶴。即使終院裁定律政司上訴得直，下令案件發還重審，並指示原訟庭可以發出拘捕令，但人都走了，還會傻得返來香港自投羅網嗎？

法庭就毒品案作錯誤判決，當然不是第一次，上月上訴庭裁定3宗毒案原審法官均犯錯，有兩宗赫然就是這位金貝理法官審理，一宗被斥僭越陪審團功能，另一宗連陪審員都質疑其決定。上訴庭更形容這是導致嚴重司法不公，並指出3案原審法官均犯錯，可是現行制度下，只有在被告獲判無罪後，律政司才可把法律問題轉交上訴庭處理，認為這方面有急切需要改革。

司法制度千瘡百孔，改革卻不似預期，如果司法機關真有決心改革，應該首先要革除經常判錯案的法官，防止濫竽充數，讓司法蒙羞。可惜現行制度下，法官是不折不扣的金飯碗，除非自己行差踏錯，否則表現再差，經常判錯案也可以安在其位，安安穩穩做到退休，納稅人不但要承擔其年薪數百萬元，而且牽涉的訴訟費用，動輒百萬千萬元計，一宗案件兜兜轉轉重審，浪費了的公帑又是巨額數字，而且法庭時間及人力也是極珍貴，不少案件例如酷刑聲請及死因聆訊都積壓如山，司法機構咎由自取。

一隻手掌拍不響，法官判錯案，律政司表現亦經常錯漏百出，不遑多讓，多次被法庭指摘準備不足，文件錯漏，控罪出錯，因而放生犯人的例子，也是罄竹難書，作為政府的法律代表，交出如此水準，若果換作是私人聘用，老早被撤換，可是和法官一樣，都是金飯碗，鮮見要為案件失利而問責，不單止輸了己方訟費，更會賠對方律師費，隨時是千萬元起跳，庫房代為埋單，難怪政府財政儲備買少見少。

律政司可說是慣性「賠了夫人又折兵」，尤其是涉及壹傳媒黎智英的案件，總是莫名其妙讓黎得逞。黎與6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，黎被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全共4罪。高院上月頒發許可，讓黎聘用英國御用大律師Tim Owen來港代表他就該案抗辯。律政司不服提出上訴，上訴庭駁回律政司上訴，維持原本決定，並下令律政司支付訟費，律政司仍未決定是否向終審法院提出上訴，一旦再輸，又要賠堂費。等到案件正式審訊，若有任何差池，還要賠黎的御用大狀及律師團費用，這筆帳要算在誰頭上？

司法制度出現缺口，讓奸惡之徒有機可乘，既然人贓並獲的毒案疑犯可以永久終止聆訊，其他案件都會有樣學樣。黎智英事先張揚，會就審訊由3名指定法官而非陪審團處理這事項，向法庭申請永久終止聆訊。高等法院在12月1日開審，首日開始便處理辯方的永久終止聆訊申請，究竟會否接納黎的申請，實在是未知之數，律政司出師未捷，反對洋大狀聘用已輸了一仗，法庭與律政司一唱一和，放生大漢奸又有何出奇？

東方傳媒機構發揮第四權，屢揭司法機構流弊，直斥其非，招致針對及迫害，多年來飽受不公平對待。黎智英5年前6月4日在維園內涉刑事恐嚇東方記者，表證成立，原審獲判無罪，律政司上訴亦被駁回。去年10月男子徐灶明向東方發短訊，揚言「炸×咗東方日報」，竟獲輕判感化一年。裁判官表面上稱新聞報道對文明社會十分重要，卻指被告並非干涉新聞報道，網開一面。學者指多宗涉及東方的刑事案都被輕判，助長攻擊傳媒工作者歪風。昨日區院就一名青年5年前於網上發文涉及炸軍營，判囚4年半，兩宗同樣是揚言炸彈襲擊案件比較，刑期天壤之別，究竟是傳媒機構的安全被忽視，抑或是對東方持有另一套標準？

司法改革，講一套做一套，未見成效，司法本地化，喊了多年，依然見中國人戴金色假髮，洋法官處理重大案件，判決卻有歪法理，放生疑犯，香港真的病了，司法這條主要血管閉塞了，連番動作都未能打通，最終會因為血管栓塞致命，實在需要壯士斷臂，果敢大換血，去除司法機關的瘀血，香港才有得救。