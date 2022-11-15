產評：世界經濟頻遭殃　兩強合興鬥俱傷

雖然全球新冠肺炎疫情已基本上穩定下來，多地亦已重啟經濟，但在俄烏戰爭和中美博弈之下，昔日互相協調共同治理經濟基礎不再，各地經濟在「鬥爛」，致令經濟景氣與市場信心每況愈下，難怪國際機構也直言，全球經濟前景沒有最悲觀，只有更悲觀！說到底，若是要堅持走分裂路線，去全球化下不可能有贏家。要避過迎面而來世界經濟大衰退，中美得在競爭的同時主動重建合作的基礎，讓世界經濟有喘息的機會，否則尚難見到復甦曙光！

作為全球第一大經濟體的美國，通脹仍處於歷史高位水平，聯儲局別無他選，得繼續加息。到底未來數月，美國經濟以何等速度放緩，能否避過衰退，頓成市場焦點。故見近日白宮官員對華態度轉緩和，財長耶倫更明言無意癱瘓中國經濟，又呼籲兩國通過交流穩定關係，似是有意敞開合作的大門。

事實上，中國在堅持清零防疫政策之下，經濟增長降速，需求下降之下，不僅影響內部需求，作為世界最大「買家」的中國需求下降，亦無可避免會影響到全球商品需求。美國第一大手機品牌新推出的產品在華銷情未如理想，正是一例。更何況，今年以來，美元持續強勢，已令這些大型美企的海外收入大打折扣，雙重打擊下，美企盈利能力受損，增長持續放緩，美股估值誠然是高處不勝寒。繼樓市降溫後，一旦金融市場上演「笨豬跳」，財富蒸發的效應，勢必加劇美國經濟的下行風險，變相令當前的通脹問題變得更難解決。

問題在於中國的防疫政策，別國管不了。可若中國繼續如此「清零」下去，只會加速全球攬炒。事實上，近年為了抗疫、刺激經濟，各地的債務不斷累積，適逢利率已重納上升周期，「債彈」的潛在威脅不容小覷。世界需要中國經濟重啟增長引擎以避過此劫。見到二十大之後，歐洲大國德國率先訪華，而在本周的二十國集團（G20）峰會上，多國領袖與中國高層會面，皆因如今國際視線都盡在中國經濟何時重啟的問題上。若中國繼續缺席疫後經濟復甦賽，全球復甦都變得逆水行舟、百事難成！

中美關係，合作兩利，鬥則俱傷。美國是要堅持推動與中國脫鈎，只會自招損傷，損人害己，這一點美國政客們心知肚明。美國國會中期選舉既已告一段落，執政的民主黨實沒有必要再大打「中國牌」爭選票，緊接下來料將花更多心思改善對華關係，確保美國經濟避過衰退危機，為2024年的總統選舉鋪路。除了中美關係醞釀微妙變化外，美國正着手推動俄烏和談，兩者來得並不偶然，洞悉國際形勢變化，自能掌握世界經濟的節奏。

年關將至，世界經濟正陰霾滿布，製造業景氣疲弱、企業裁員之聲不絕、股樓匯債商品動盪，而綜觀歐、美、中國以至整個亞洲，不見得能獨善其身。明年初世界經濟要是開局「不順」，市場信心貼地，得提防一場斷崖式的衰退潮湧現。如今只有耐心觀望，兩強討價還價過後，接下來的中國經濟重啟與金融市場開放，能否為全球經濟復甦提供一帖奇方！