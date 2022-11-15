功夫茶：播黑暴歌明挑釁　侮辱香港豈能忍

歌曲能夠渲染人心！唔同嘅歌曲都有唔同嘅象徵，所以唔單止說話唔能夠亂講，歌同樣唔可以亂播！比如說有人搞緊白事，有賓客走出嚟播生日歌，十之八九都會畀人掃地出門！偏偏前日喺南韓仁川舉行嘅亞洲七人欖球系列賽第二站，香港對南韓嘅決賽中，主辦機構竟然將一首同「黑暴」、「港獨」有密切關連嘅歌曲，當成中國國歌播放，不單止傷透中國人嘅心，而且明顯係對全中國人嘅挑釁！功夫茶不禁怒斥一句︰「犯我中華者，雖遠必誅！」

發生喺2019年嘅「黑暴」浪潮，可以話係本港近半世紀以來最黑暗嘅一段日子！當時香港烽煙四起，暴徒大肆打砸搶，有市民無辜被毆，店舖乃至基建設施都被毀，甚至政府總部被包圍、學府被佔領，背後響起嘅就係呢首黑暴歌曲！或許外人會覺得歌詞同旋律冇咩特別之處，但對於港人而言，每次聽到呢首歌，都係被勾起一段段傷心兼慘痛嘅回憶，好比撕開快要康復嘅傷口，再喺上面灑鹽，簡直令人髮指！何況，今次喺一場國際賽事上播出，本來全力支持港隊嘅觀眾、準備奮戰嘅球員，無不受到影響，其惡劣程度根本不可言喻！

亞洲橄欖球總會事後確認，港隊向佢哋提交嘅國歌錄音正確無誤，又解釋事件係當地主辦機構一名初級人員嘅人為錯誤所致，已經公開道歉。之但係，坊間都有云︰「道歉有用，仲要警察嚟做乜？」更何況，成件事件擺明唔係失誤咁簡單，而係有目的、有計劃咁去做！各隊都會提交自己嘅國歌，主辦方人員只係負責播，並唔使提供歌曲，即使係一時失誤而播錯歌，最多就係播錯其他國家嘅國歌，又點會係播錯呢首黑暴歌曲呢？

無論涉事工作人員係出於政治目的，抑或只係想打心理戰，趁機影響港隊嘅表現，事件明顯已不再停留於競賽層面，而是升級為政治事件！港府事後向主辦機構抗議同表示強烈不滿，係正確嘅做法，但明顯係唔足夠，應該同時向南韓政府抗議，要求對方交代同道歉，將涉事人員繩之以法，為香港討回公道！如果南韓政府拒絕表態，默許呢類型行為，咁港人係咪可以喺南韓播北韓國歌呢？又或者喺香港下次舉行國際賽事，趁南韓隊訪港之際，大播北韓國歌呢？

另一方面，港府亦應同體育總會研究「亡羊補牢」嘅機制，例如再出現同樣情況，應該要求主辦方先公開道歉、糾正錯誤，港隊先繼續作賽，否則就應該拉隊離場，以示抗議！畢竟賽事勝負尚算其次，港隊既然係代表中國香港出戰，爭嘅唔係個人榮譽咁簡單！當球員穿起港隊戰衣，唔單止要為國為港爭光，更重要係維護國家尊嚴，方能贏得世人嘅尊重！