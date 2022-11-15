近幾天人民幣大幅升值，是中國聯同各國抵抗美元的衝擊，抑或是市場投機另一輪波動？

人民幣升值操諸中國之手。人民幣沒有完全開放，只香港的離岸市場由市場左右。但中國控制人民幣的供應，只要政府干預，任何投機炒賣拋空都會折翼而回，在岸匯率更由政府宣布。中國採新加坡的一籃子貨幣浮動管理制，內容及機制均不公布，市場無力干預，升跌決定於中國政府。關鍵是中國政府是順應海外市場的投機周期，抑或是逆周期而為？

當前投機的周期是拋空人民幣，迫使貶值。這個周期不限於人民幣，其他貨幣亦被貶。於是，中國政府的考慮便不單止是人民幣兌美元的匯率，還有兌其他貨幣的匯率。中國政府沒法干預他國貨幣的升貶，只能按本國利益和對市場的了解與預測來決定人民幣兌美元、兌其他貨幣的匯率水平，看來很複雜，但人民幣兌美元是核心，中國可以定兌美元的總水平，然後按與各國具體關係、各國的情況定人民幣兌它們的匯率。

這樣的做法，是以我為主，而不是讓美元兌其他貨幣的匯率操作來左右人民幣匯率。當前國際金融是貨幣戰，表面上屬市場因素，但市場一是屬寡頭壟斷，並不真正自由。二是美元供應由美國控制，供求比例與利率均由美國按美國利益、美國企圖來決定，美國與各國的利益存在矛盾，便是美國利用國際市場機制來控制的不自由市場，任何國家依從皆可能受損，被美國轉嫁虧損。三是各國政府在維護本國經濟時都有不同程度的干預市場，但效果參差。因此，在強大的美國因素外，還有較弱的各國政策介入的作用。

由於美國與美元再不能完全主宰國際市場，對市場和匯率的操控需其他大國協助。美國的主要助力是歐盟與日本，它們的貨幣量寬政策配合美國的加息和貨幣收縮供應，對國際市場上各個貨幣產生出強大的貶值壓力。歐元與日圓也同步貶值，使其他貨幣貶值。當然，歐日此舉會打擊本國經濟，國內政治不會容許長期的貶值，因而歐盟與英國已有反動迹象，日本亦在猶豫，都在設定底線。在這個轉折點，美國國內主要是追求強美元，各國與美國部分利益卻希望把周期轉變，一是救各國經濟；二是方便它們低價收購，賺取暴利，兩方面角力將會加強。

在這中間，中國與人民幣怎樣作為？