「一國兩制」是北京的大政方針、制度框架，主旨是1997年收回香港設立中華人民共和國的特別行政區，直轄於中央政府，香港原有的資本主義制度和生活方式不變，這一切從經濟基礎到上層建築都是實實在在、有血有肉的；這一切被歸納到香港《基本法》中，是中央授權的產物。中央之所以這樣做，一是尊重歷史和現實，通過談判解決問題；二是有利於保持香港的過渡期穩定、政權順利交接和香港的長期繁榮。

「一國兩制」的大政方針、制度框架，需要人的執行和運作，這就有了「港人治港」和「高度自治」，前者是「執行主體」，後者是對中央授權的運用，這些在香港《基本法》中都有明確的「度」的規定，給出了空間和邊界。如果按照這樣的度、空間、邊界辦事，「港人治港、高度自治」的把握就不會導致「一國兩制」走樣變形。可見人的問題、「港人」如何治港的問題至為關鍵。

「一國兩制」是前所未有的新生事物，「港人治港」亦如此。整件事沒有任何經驗，是摸着石頭過河，會出問題、會遇挫折、會犯錯誤是不可避免的。對此，中央有心理準備，放手讓港人踐行；出了問題、犯了錯誤不要緊，需要幫助，中央會全力支持。中央多次講過，只要對香港繁榮穩定有好處的事情，中央都會做。

然而「港人治港」出現的問題並不是這麼「單純」、並不是出於港人沒有經驗、並不是出於摸索，而是因為「港人治港」的構成有兩股基本力量，一是愛國者力量，一是港英餘孽和反對派力量，後者佔了很大的優勢，無論是在實際權力還是社會輿論及氛圍上皆如此，從經濟基礎和上層建築，他們都力量廣泛深厚。他們掌握了「港人治港、高度自治」的話語權，他們對《基本法》規定的「港人治港、高度自治」的相關權力猶嫌不夠，還要朝着脫離「一國」、完全自治的目標極力爭取，不惜危害國家安全和干犯法律，這就找死！