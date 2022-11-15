中國古人說：「兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。」意思是說兵器是不祥之物，不是君子使用的東西，萬不得已使用時，最好淡然處之。正是基於這種傳統理念，中國在研發新式武器方面一向默默耕耘，不事張揚，一來是保密的需要，二來是不想對外炫耀武力。所以，外界對當今中國的軍事實力知之不多，西方媒體也只能靠道聽途說，或捕風捉影。

不過，在今年剛結束的珠海航展上，中國似乎打破傳統，公開展示大量先進武器，包括各種新式無人機、殲20隱形戰機、高超音速導彈、隱身巡航導彈、重型激光制導炸彈、電子訊息戰設備等等。多款先進戰機更進行高難度空中飛行表演，為外界帶來極大震撼。

外媒不禁好奇，是甚麼原因令中國改變過往的低調？其實正如專家解釋，中國願意在航展上公開披露各種先進武器，說明這些武器的技術已經很成熟，毋須再隱藏；另外也通過展示先進武器向外界表明，我手上有劍，千萬不要逼我出手。尤其是面對美國步步進逼，中國必須勇於亮劍，才能令對方知難而退。當然，中國不可能在航展上展示全部家底，應該是留有餘地，還有其他國之重器沒有亮出來。

美國軍方人士承認，中國軍隊武器裝備研發速度與換裝效率是美軍的5至6倍，中國軍費使用效率更是美國的20倍，也就是說中國花費一美元就能實現美國20美元的購買力。正因如此，儘管美國軍費是中國的3倍多，兩軍的實力差距反而不斷縮小，在某些方面中國甚至已後來居上。美國戰略司令部司令理查德日前指出，中國的核武發展正以誇張的速度超越美國，美方必須加強威懾，否則將被擊垮。雖是刻意渲染中國威脅論，為美軍增加撥款尋找藉口，但也不是全無道理，中國軍力發展速度之快確實令外界無從捉摸。

根據美國國防部的總體戰略文件估計，中國在2020年代結束前將擁有上千枚可以投射的核彈頭，目標是擁有高度生存性、可靠性、有效性的核武庫。果真如此，到時美國更不敢輕易觸犯中國。美國一向欺軟怕硬，它不敢與俄羅斯正面衝突，正是因為俄羅斯擁有的核武器比它還要多。試想想，如果中國也擁有上千枚或更多核彈頭，美軍還敢上門挑釁嗎？以戰止戰，以核止核，正是這個道理。