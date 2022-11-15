正當中美角力愈演愈烈之際，為期6天的珠海航展剛剛閉幕，期間有來自43個國家和地區的740多家企業線上線下參加，不僅簽訂總值超過398億美元的合作協議書，成交各種型號飛機549架，兩項數據均創新高；而更矚目的是，殲20戰機雲端炫技，大方公開亮相，不再是收收埋埋的武器，連美國傳媒都直指「殲20第5代戰鬥機機隊規模遠超想像」。在投入練兵備戰的新時代下，珠海航展大騷肌肉，別具深意。

顯而易見，今次的珠海航展，顯示出中國對軍工業發展的自信，告訴世界中國敢於亮劍。另一方面，俄烏戰爭爆發之後，全世界都知道現代戰爭比併的不止於人力，更在於高科技，無人機在戰場上的重要性不言而喻。珠海航展亦有各款無人機亮相，包括翼龍3、飛鴻97A、彩虹7等大型高端無人機等，新加坡媒體分析，中國研製的無人裝備已處於國際先進水平。事實上，伊朗無人機技術源自中國，連伊朗製無人機也能在俄烏戰爭中大派用場，中國製性能更好自不待言。

今時不同往日，西方國家總是對中國充滿傲慢與偏見，總以為中國的進步是以壓迫手段換來，以至新疆強制勞動等不實傳聞大行其道。今次航展，再次讓西方國家跌碎眼鏡，不得不正視中國軍事實力進步驚人。

其實正常人都知道，中國若只以壓迫手段來發展，根本無法持續，更不可能在改革開放40餘年後成為美國最大威脅。歐美以高高在上的盎格魯撒克遜人思維看待中國，必然只能誤判。當然，最不宜誤判形勢的是台灣民進黨政府，蔡英文一味送錢給美國買過期武器，急欲延長兵役逼年輕人上戰場，但整體實力跟中共根本不在同一檔次，最終只會自討苦吃。