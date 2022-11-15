美國總統拜登上任後，首次與中國國家主席習近平當面會談，會前他反覆強調，不尋求與中國對抗，今次見面，就是要弄清楚中方有哪些界線，是不可逾越的。

中國人素來很有個性，對自以為是的人，會不假辭色、橫眉冷看；但對溫馴和善的人，卻是以禮相待，甚至甘為孺子之牛。山姆大叔自恃年富力強，一向飛揚跋扈，不過如今碰上中國，倒是一籌莫展。

俄羅斯再強橫，美俄之間尚有完全暢通的交流管道，確保雙方不會因誤判而擦槍走火，但中美之間則不同，據說兩國軍方的接觸甚少，就算美方來電，解放軍的高層也不一定接聽。因此時至今日，拜登似乎就連北京真正的紅線在哪，也弄不清楚。

今趟白宮主人願意放下身段，求之再三，故中國領導人終於答應當面會談，北京的紅線究竟何在，華盛頓可以聽個明白了。其實，中國人劃下的界線不少，但最重要而美國又有能力觸碰的只有一條，便是台灣問題。

事實上，香港與新疆的主權牢牢控制在中央政府手中，美國即使再想攪局，也是莫之奈何。而在南海，美軍儘管裝模作樣，不停宣示所謂的「航行自由」，但也阻礙不了中國的建島工程，咱們還是安然地在構建海上的不沉航母。華盛頓唯一有機會錯誤觸碰的紅線，就是劃在台灣海峽。

北京已經再三強調，台灣是中美關係核心中的核心，紅線一旦被跨越，中國會不惜任何代價，跟來犯的敵人周旋到底。明白這個道理，習拜二人就算不會面，兩國也絕不會陷入戰爭危機；若是不明白這個道理，則拜登就算隔天便來叩門求見，也是沒用。如此簡單之事，但願白宮中人能夠早日弄清楚。