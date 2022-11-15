日本傳媒早前訪問近3,000名18歲以上民眾，對於「是否對日本遭受他國軍事攻擊感到不安」，結果顯示有76%受訪者表示「非常不安」；對於大陸若出兵台灣，則有74%民眾反對派出自衞隊與美軍聯手協防。美國及日本向來喜歡高舉民主大旗，不知對於此一龐大民意有何回應？

日本前首相安倍晉三生前談大陸對台灣的威脅，曾說：「台灣有事等於日本有事，也可以說是等於日美同盟有事」，這等慷慨陳詞並無足夠證據支持，民眾決不買帳乃是必然。何況眼前極有可能出現的「台灣有事」，就是美帝或會如美國戰略學者所指，將對台採取「焦土戰略」，寧願台積電等半導體產業悉數被毀，也不要見到中國有統一壯大的一天。這才是「台灣有事」論中「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」的真義。

雖然過去有不少民調反映日本人對中國印象不佳，但說到要兵戎相見則是另一碼子的事。何況日本作為世上唯一吃過美國兩顆原子彈的國家，及後再遭《廣場協議》拖垮發展步伐，只有恬不知恥的政客才會緊抱老美大腿，不少民眾早已深明戰爭的殘酷，亦對山姆大叔抱有懷疑。

上述民調無視台灣問題乃中國內政，竟問民眾對自衞隊出動協防台灣的意見，雖然問題本身大有問題，卻得出逾七成人反對出兵，可算是錯有錯着。值得一提的是，民調問民眾對於日本遭他國軍事攻擊的憂慮，手法亦有欠專業，皆因日本與周邊多國均有牙齒印，他國可以是指彼此存在北方四島領土爭議的俄羅斯，亦可以是就慰安婦、強徵勞工各不相讓的世仇南韓，乃至不被日本視為朝鮮半島內合法政權的北韓，與其籠統概括為他國，倒不如逐一細分加以查問，那麼民調結果將更具參考價值。