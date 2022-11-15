港鐵荃灣綫油麻地站周日早上發生懷疑列車出軌、車門飛脫事故，數以百計乘客由消防人員協助疏散，港鐵來往荔景至佐敦站暫停服務，筆者第一時間到油麻地站現場了解情況，並要求港鐵加密免費接駁巴士班次，疏導人流，並盡快完成事故的調查和維修，在安全的情況下恢復通車。荃灣綫至翌日早上才全面恢復服務。

列車班次延誤事小，市民生命安全事大，今次是港鐵在不足一內年發生的第二宗同類事故，去年12月港島綫列車於銅鑼灣站「甩門」，造成港島交通大擠塞，今次事件雖沒有造成嚴重受傷，屬不幸中之大幸，但筆者認為情況仍是不能接受，因為事故一宗都嫌多，若發生在平日繁忙時間或列車高速行駛期間，絕對有機會造成更嚴重後果。港鐵必須詳細徹查事件成因，包括是否涉及日常保養維修存在失誤、列車或車站機件老化出現故障等，避免同類型事故再次發生，保障市民和乘客的安全。

港鐵表示，事發時列車正駛進油麻地站二號月台，第一卡列車有兩對向月台方向的車門移位，初步發現列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，路軌旁亦有金屬設備損壞，事故原因仍在調查中。筆者必須指出，港鐵檢查維修保養的每個環節，都不容有任何疏忽大意，正所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，任何隱藏的安全風險都必須杜絕，尤其是荃灣綫、觀塘綫及港島綫已使用數十年，列車面對不少老化問題，有不少信號系統更新工作要做，港鐵要切實加強管理，全面檢查同類型列車和路軌，在安全的情況下盡快完成列車的更新換代，讓市民對港鐵重拾信心。而港府亦要責成港鐵徹查事件、加強問責，除了在事故罰款方面依照現行懲罰機制處理，亦要向乘客作出適當的補償。